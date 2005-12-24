حمله شديد اللحن وليد جنبلاط به بشار اسد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه،"وليد جنبلاط" رئيس حزب سوسياليست ترقيخواه دروزي هاي لبنان در گفتگو با شبكه تلويزيوني" سي ان ان "، طي اظهاراتي بشار اسد رئيس جمهوري سوريه را مردي بيمار دانست .

وي همچنين خواستار تغييرحكومت سوريه شد و گفت : در نهايت پل ارتباطي بين بيروت دمشق شكسته خواهد شد.

با اين حال جنبلاط و حريري مقامات دولت سوريه را به دست داشتن درترور رفيق حريري متهم كردند اما تاكنون نتوانستند اتهامات خود را ثابت كنند .

درواكنش به اين اظهارات "حسين جربوع " مفتي گروه دروز سوريه اظهارات وليد جنبلاط رهبر دروزيهاي لبنان را محكوم كرد اما نامي از وي نبرد.

وي همچنين حملات و انتقادهاي برخي از سياستمداران لبنان ازدمشق را مورد انتقاد قرار داد و گفت آنچه كه ما امروز از مقامات دولت لبنان مي شنويم تنها اظهارنظرشخصي خود آنها است كه اين اظهارات نادرست است چون كه به روابط برادرانه و خوب بين ملت هاي سوريه ولبنان لطمه مي زند.

مفتي دروزي هاي سوريه گفت : هر رهبر و يا رئيس حزب و يا گروهي درخارج ازچارچوب سخن مي گويد و به نام خود و يا به نام آزادگان در لبنان و سوريه سخن نمي گويد اما وي گفت: اين اظهارات تنها اختصاص به وليد جنبلاط ندارد بلكه شامل ساير رهبران لبنان مي شود زيرا ما مخالف با هرگونه سخن تفرقه افكن هستيم .

رئيس حزب سوسياليست ترقيخواه دروزي هاي لبنان از دبيركل اتحاديه عرب خواست براي متوقف كردن ترور شخصيت هاي سياسي لبنان به دمشق سفر كند.



وليد جنبلاط نماينده پارلمان لبنان همچنين سوريه را متهم كرد كه ابزار و وسائل تروريستي در اختيار دارد كه مي تواند با آن نظام ها كشورهاي عربي را بترساند.