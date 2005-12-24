بازده 24 درصدي در بازار سرمايه منطقي است

حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهر بازده 24 الي 30 درصد در بازار سهام را نشان دهنده مناسب ترين شرايط در بازار جهت سرمايه گذاري عنوان كرد وگفت : ولي اگربازده بيش از 30 درصد باشد قابل تامل است و بحث حباب در بازار مطرح مي شود.

وي ادامه داد: اگر نرخ تورم در كشور را 15 در صد ونرخ رشد اقتصادي را 5 در صد در نظر بگيريم روي هم مي شود20درصد و اگر 3يا 4 در صد هم هزينه ريسك پذيري را در نظر بگيريم به اين نتيجه مي رسيم كه اگر بازده سهام به 24 در صد برسد شرايط در بازارجهت سرمايه گذاري مناسب است.

وي در ادامه به تفاوتهاي بازار پول وسرمايه اشاره كرد وگفت : بازار پول با توجه به اينكه طبيعت كوتاه مدتي دارد بنابراين ريسك پذيري هم ندارد ولي بازار سرمايه برخلاف بازار پول بازار ريسك پذيري است و بازدهش در ميان مدت جواب مي دهد.

وي با بيا ن اينكه بازده پول يك ساله و بازده بازار سرمايه 4 ويا حتي 5 سال جواب مي دهد، اذعان داشت : برهمين اساس مردم بايد بدانند وقتي وارد اين حوز ه شدند دركوتا ه مدت نمي توانند انتظار يك سود بالاي تعريف شده اي را داشته باشند .

رييس هيات مديره بورس ادامه داد :كف سود تعريف شده در بازار سرمايه منطق اقتصادي دارد ، يعني با سودي سهام مي دهد بايد تورم و رشد اقتصادي را پوشش دهد ضمن اينكه هزينه ريسك پذيري را در كشور كاهش دهد.