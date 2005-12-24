سايپا شخصيت قهرماني در ليگ برتر را دارد

به گزارش خبرگزاري " مهر" محسن خليلي مهاجم جوان وگلزن سايپا با بيان مطلب فوق افزود: فجريها پس ازگل اول مسابقه به لاك دفاعي فرو و با تجمع در 18 قدم خود امكان گلزني را از بازيكنان ما گرفتند، ضمن اينكه بارندگي و لغزندگي زمين نيز از كيفيت فني بازي كاسته بود.

خليلي خاطرنشان كرد: درنيمه دوم با تغيير شيوه بازي و ارسال توپ ازكناره ها چندين موقعيت خوب گلزني فراهم شد كه تنها يك مورد آن به ثمر رسيد ومابقي فرصتها بخاطر دفاع فشرده حريف از دست رفت.

وي تصريح كرد: با پنج گلي كه درديدار با راه آهن به ثمر رساندم، انتظارات ازمن بسيار زياد شده ومن تلاش مي كنم چون گذشته مهره كارسازي براي تيم باشم، اما يارگيري هاي فشرده مدافعان حريف باعث شده تا شرايط همانند گذشته نباشد. با اين حال قصد دارم تا با رفع نقاط ضعف خود دربازيهاي آتي نيز براي سايپا گلزني كنم.

مهاجم سايپا بخت اين تيم را براي قهرماني بالا دانست وتاكيد كرد: سايپا شخصيت قهرماني دارد وبازيكنان هم قسم شده اند تا جزء سه تيم ابتداي جدول قرار داشته باشند و اگرهمين روند ادامه داشته باشد، قهرماني دور ازدسترس نيست.

وي درخصوص دلايل موفقيت سايپا در اين فصل گفت: تمرينات فشرده، منظم و انضباط تيمي دركنارمديريت قوي باشگاه موجب شده تا بازيكنان فعل خواستن را به نحو شايسته اي صرف نمايند. كادرفني نيز تمام تلاش خود را كارگرفته تا خون تازه اي به تيم تزريق شود كه اميدوارم به لطف خدا اين تلاشها درپايان فصل جوابگو باشد.

خليل جوانگرايي را نيز يكي ديگر از دلايل موفقيت سايپا دانست وتاكيد كرد: سياست سالهاي اخيرسايپا توجه به جوانها بوده و اين شيوه يكي ازمهمترين دلايل موفقيت ما بشمارمي رود. اين مساله موجب شده تا فاصله زيادي بين بازيكنان ثابت و ذخيره وجود نداشته باشد. به عقيده من اعتماد به نفس تمامي اعضاء تيم موفقيت ما را تداوم خواهد بخشيد.

وي در پايان گفت: آرزو دارم روزي بتوانم نماينده شايسته اي براي سايپا درتيم ملي باشم و افتخارپوشيدن پيراهن تيم ملي را بدست آورم.