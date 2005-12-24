بم امسال يك ريال هم اعتبار ويژه فرهنگي دريافت نكرده است

محمد علي جوشايي رئيس اداره ارشاد اسلامي بم در گفتگو با خبرنگار اعزامي "مهر" به بم تأكيد كرد: براي سال 84 يك ريال اعتبار ويژه براي بخش فرهنگي بم در نظر گرفته نشده است. يعني بنده از سال 84 ده ماه را در اين شهر سپري كرده ام در حاليكه يك ريال براي اداره فرهنگ بم نيامده است و هزينه هاي انجام شده در واقع تتمه بودجه سال 83 است. براي سال 84 غير از حقوق پرسنل و هزينه آب، برق و تلفن اداره فرهنگ شهر بم ما شايد 500 هزار تومان مجال كار فرهنگي داشته باشيم.

جوشايي در ادامه ضمن تشكر از تخصيص بودجه 400ميليون توماني براي سال 83 ، يادآورشد: كار فرهنگي با بودجه 400 ميليون توماني فراوان انجام شد كه اسناد آن و تأييد خود مردم بم گواه آن است. اما چرا در سال 84 يك ريال به اين مسئله اختصاص نيافت؟ من چطور مي توانم با 500 هزار تومان كار فرهنگي انجام دهم من چطور صحبت كنم كه مسئولين از انعكاس اين مطالب ناراحت نشوند. هرچند كه مردم از وزارت فرهنگ ناراضي نيستند چون شاهد اجراي برنامه هاي بزرگ و صادقانه بوده اند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه تا چه زماني بايد اين كمك هاي ويژه به بم ارائه شود، تأكيد كرد: كار در واقع تازه آغاز شده است. توقع منطقي ما اين بود كه بودجه 400ميليوني سال 84 به 200ميليون تقليل پيدا كند و سال 85 به 100ميليون برسد تا ما در سال 86 مثل شهرهاي ديگر بودجه دريافت كنيم.

جوشايي در مورد بازسازي فضاهاي فرهنگي اين منطقه زلزله زده، اظهار داشت: در پي زلزله بيش از 90 درصد شهر بم تخريب شد يعني هيچ فضاي قابل استفاده در فضاي شهر بم نداشتيم .

وي در مورد خبري مبني بر ساخت دو سينما و دريافت تسهيلات از سوي متقاضيان، گفت: متقاضيان تاكنون تسهيلات بانكي را دريافت نكرده اند، اما تقاضاي آنها در وزارتخانه است و در نحوه پرداخت تسهيلات كه بلاعوض يا دراز مدت باشد، بررسي مي شود .

دو نفر در بم متقاضي تأسيس سينما هستند

رئيس اداره ارشاد اسلامي بم با اشاره به اينكه دو نفر متقاضي تأسيس سينما در بم هستند، افزود: يكي از اين متقاضيان، سينما دار قبلي بم، اكبري است كه سينما شهر تماشا به وي تعلق داشت و قصد دارد سينماي تخريب شده را دوباره بازسازي كند

جوشايي با اعلام اينكه پرونده متقاضيان در تهران است گفت: اين تقاضاها مراحل اداري را طي مي كند و متقاضيان نيز در انتظار هستند تا پس از دريافت تسهيلات بانكي، ساخت سينماها را شروع كنند .

رئيس اداره ارشاد اسلامي بم در مورد اينكه چرا تاكنون اقدامات ساخت سينماها انجام نشده به خبرنگار اعزامي "مهر" گفت: يكي از اين سينماها مسئله حقوقي داشت و نكته ديگر اينكه تغيير مديريت در دولت نيز از ديگر دلايل تعويق اين كار بود و دراين مرحله انتظار مي رود جعفري جلوه به سينماهاي بم متفاوت از ديگر جاها نگريسته و اقدامات جدي تري در اين زمينه داشته باشد .

75 درصد بزرگترين كتابخانه مركزي در زميني به مساحت 5 هزار متر مربع ساخته شده است

وي در توضيح خبري مبني بر ساخت فضاهاي فرهنگي در مساحتي بالغ بر 16 هزار متر مربع نيز يادآورشد: بزرگترين كتابخانه مركزي 5 هزار متر مربع است كه 75 درصد آن ساخته شده و قول پيمانكار اين است كه تا فروردين ماه تحويل دهد .

رئيس اداره ارشاد اسلامي بم يادآورشد: قبل از زلزله در شهر بم دو باب كتابخانه داشتيم . در شهر بم يك باب كتابخانه (ملاهادي سبزواري) داشتيم و اداره فرهنگ و ارشاد در آنجا مستقر بوده و سالن آمفي تاتر 150 نفري هم همانجا بوده است . يك كتابخانه نيز به همت صيادي زاده از خيرين شهر ساخته شده بود كه ارشاد اداره مي كرد كه اين دو فضا در جريان زلزله صد درصد تخريب شد و بسياري از كتابها نيز از بين رفتند .

كتابخانه اي با 10 هزار جلد كتاب در بم راه اندازي شده است

وي با اشاره به اينكه بعد از زلزله به فاصله دو ماه اداره كل ارشاد به سرعت كتابخانه مسجد جامع را به يك كتابخانه بزرگ تبديل كرد، افزود: با بهره گيري از 10هزار جلد كتاب و قفسه، فضاي مطالعه كتابخانه آماده شد، به طوري كه مي توان گفت اين كتابخانه بعد از اورژانس اولين مركزي بود كه در مدت زماني بسيار كوتاه راه اندازي شد .

رئيس ارشاد بم گفت: كلنگ ساخت كتابخانه ملاهادي سبزواري به همت دكتر خرازي وزير سابق امورخارجه و جمعي از خيرين خارج از كشور زده شد و يكي از مراكز اوليه اي است كه با 650 متر زيربنا 15 هزار جلد كتاب خرداد ماه امسال مورد بهره برداري قرار گرفت .

وي با تأكيد بر اهتمام دولت در بخش فرهنگ افزود: كتابخانه مركزي شهرستان نيز در مركزيت شهر با 5 هزار متر مربع زير بنا كلنگ زده شد و اعتبارات آن نيز اعطا شده است، 75 درصد كار پيشرفت فيزيكي كرده و جزو بزرگترين كتابخانه هاي منطقه جنوب شرق كشور است.

وي در مورد آموزشگاه هاي آزاد هنري شهر بم نيز گفت: هفت آموزشگاه آزاد هنري در حال فعاليت هستند كه يك آموزشگاه آن به كرمان منتقل شده است.

رئيس اداره ارشاد بم افزود: با توجه به كاري كه آموزشگاه ها دارند آمار ماهيانه از آنها داريم .اين آموزشگاه ها كاملا خصوصي هستند . البته اينها همه در كانكس مستقر هستند و ما هنوز فضاي فيزيكي براي بخش فرهنگي نداريم غيراز مسجد جامع و كتابخانه ملاهادي سبزواري همه كانكس هستند از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بم .

13 مجوز براي فروشگاه هاي عرضه محصولات فرهنگي صادر شده است

وي تعداد فروشگاه هاي عرضه محصولات فرهنگي را 10 مركز فعال عنوان كرد كه پس از حادثه 13 مجوز صادر شده است . به علاوه در حال حاضر 6 مركز در حال فعاليت است اما شايد ده مجوز در اين بخش گرفته شده باشد . علت اينكه برخي فعال نشده خود متقاضي است چون تسهيلات نگرفته شروع به كارنكرده و تنها مجوز را تمديد كرده است.

رئيس اداره ارشاد اسلامي بم در مورد كانون هنر بم گفت: درست دو ماه بعد از زلزله چادري به عنوان مجتمع بر پا شد و يكي از اولين پايگاههايي كه مردم در آن دور هم جمع شدند كانون هنر بود.

وعده هاي مسجد جامعي به دليل تغيير مديريت محقق نشده است

وي در مورد وعده هاي محقق نشده مسجد جامعي در مورد كمكهاي بلاعوض براي ساخت سينما گفت: من فكرمي كنم به دليل تغييرات اين وعده محقق نشده است . مسجد جامعي به عنوان وزير فرهنگ در آخرين سفر خود به شهرستان بم براي افتتاح نمايشگاه علوم قرآني، در پاسخ به سؤال رئيس شوراي شهر، فرماندار شهر و ديگر مسئولين شهر عنوان كرد كه وزارت ارشاد آمادگي اين را دارد كه 50 درصد از هزينه ساخت سينما در بم را در شرايطي كه متقاضي اعلام آمادگي كند ،بلاعوض اعطا نمايد و اين مسئله تصويب شد كه 50 درصد بلاعوض و 50 درصد مابقي مانند روال ديگر سينماها انجام شود كه متأسفانه هنوز اين 50 درصد بلاعوض محقق نشده است .

رئيس خانه عكاسان و معاون تبليغاتي وزير فرهنگ و ارشاد سابق قول تجهيز انجمن سينماي جوان بم را داده بود كه محقق نشده است

رئيس اداره ارشاد اسلامي بم در مورد وعده رئيس خانه عكاسان براي تجهيز انجمن سينماي جوان بم، گفت: معاون تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سابق و مسئول خانه عكاسان آقاي صارمي، قول تجهيز انجمن سينماي جوان بم را داده است بطوري كه در تجهيز آن با بيش از 80 ميليون تومان مشاركت داشته باشد. در حاليكه ما 80 هزار تومان نيز دريافت نكرده ايم و اين درحالي است كه انجمن سينماي جوان بم به طور رسمي شعبه زده است و اين قول را قبل از اولين سالگرد دادند كه هنوز محقق نشده است.

وي در مورد زمان راه اندازي انجمن سينماي جوان بم با اشاره به اينكه انجمن نزديك به شش ماه است تأسيس شده و سه ماه مي شود كه حكمش از تهران صادر شده است، گفت: اين انجمن از شش ماه پيش شروع به كار كرده و سه ماه قبل نيز به طور رسمي افتتاح شده كه در اين سه ماه هم هيچ خبري نشده و ما اميدواريم كه اين مسئله هر چه زودتر انجام شود.

باغ هنر بم

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بم در مورد باغ هنر بم، با اشاره به اينكه اين باغ به شجريان تعلق دارد گفت: شجريان

شجريان پروژه سه ميليارد توماني باغ بم را طراحي كرده است

پروژه اي سه ميليارد توماني را طراحي كرده و خود به طور رسمي براي تمام مسئولين شهر طرح را توضيح داد، ضمن اينكه شجريان تاكنون 250 ميليون جمع آوري كرده و حتي اگر بتواند 250 ميليون تومان ديگر تهيه كند ، با اين 500 ميليون تومان فاز اول طرح يعني هنرستان موسيقي، مهر 85 راه اندازي مي شود.

وي با اعلام اينكه زمزمه هايي مبني بر تغيير عقيده شجريان به گوش مي رسد، گفت: اين مطلب را به طور رسمي نمي گويم اما شنيده ها حاكي از اين است كه استاد شجريان تصميم گرفته كل پروژه را زير بنا بريزد يعني مبلغي كه تاكنون جمع شده است زيربناي آن سه ميليارد تومان پروژه قرار دهد تا بعد به مرور زمان تكه تكه ساخته شود.

رئيس اداره ارشاد بم افزود: ما اميدوار بوديم استاد شجريان فاز اول كار خود را مهر ماه 85 راه اندازي كند و هنرستان موسيقي وارد عرصه فرهنگي شهر شود و بعد بقيه پروژه به فراخور ساخته شود. طبق درخواست خود ايشان شوراي شهر بم قطعه زميني را در اختيار وي قرار داد و الان به اندازه 250تا 300 ميليون تومان در اين زمين 4 تا 5 هزار متري كار انجام شده است .

وي در مورد خبري مبني بر اهداي عوايد برگزاري كنسرت شهرام ناظري در سال گذشته به هلال احمر بم، گفت: ابن مطلب را خود ايشان رسما در بم اعلام كردند.

روزنامه " نداي بم" سه ماه بعد از زلزله منتشر شد

رئيس اداره ارشاد اسلامي بم در مورد وضعيت مطبوعات و روزنامه هاي بم نيز گفت: روزنامه «نداي بم» سه ماه بعد از حادثه، اولين شماره خود را چاپ كرد و در واقع روزنامه تعطيل نبود ابتدا به صورت تك برگ بود و بعد با حمايتهاي اداره كل ارشاد

دو هفته نامه رسمي در كنار خبرنامه هايي با حكايت پروژه بازسازي فرهنگي سازمان ملل منتشر مي شوند

روزنامه كار خود را آغاز كرد. روزنامه «نگين كرمان» كه يكي از اهالي بم مدير مسئول آن است و روزنامه « نداي بم»هر دو در كرمان چاپ مي شود اما «نداي بم» در بم توزيع مي شود و روزنامه « نگين كرمان » در تمام استان كرمان با محوريت شهر بم توزيع مي شود. در حال حاضر دو هفته نامه رسمي نيز در بم منتشر مي شود. خبرنامه هايي نيز وجود دارند كه تحت حمايت پروژه بازسازي فرهنگي سازمان ملل(UNDP) طبق قراردادي كه با اين سازمان داير شده تاكنون 48شماره را منتشر كردند كه با انتشار دو شماره ديگر قرار داد آنها تمام خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه روند بازسازي فرهنگي شهر بم را چه فرد و يا ارگاني پيگيري مي كند، گفت: بعد از زلزله بم ستاد بحران تشكيل شد كه خوشبختانه پيشنهادات وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن به تصويب رسيد.

700 ميليون تومان اعتبار براي كارهاي فرهنگي سال 84-83 اختصاص يافت

رئيس اداره ارشاد بم همچنين اظهار داشت :در كل 700 ميليون تومان اعتبار ويژه براي كارهاي فرهنگي شهر بم براي سال 84-83 در نظر گرفته شد كه از اين مقدار، 300 ميليون تومان آن به طور مستقيم در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي خرج شده است، از جمله نمايشگاه عكس « بام شكسته» كه در كشورهاي جهان برگزار شد و در جذب كمكهاي جهاني مؤثر بود. در واقع اين 300ميليون اصلا به استان كرمان نيامد. از اين 700ميليون تومان اعتبار، 400ميليون باقي مانده به حساب اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمان واريز شد كه در بازسازي فرهنگي شهر بم در بخشهاي مختلف صرف شد. يعني كمك به صنوف، كمك به همكاران بمي، تهيه سنگ قبور، پتو ، كمكهاي بلاعوض به هنرمندان و مطبوعات بم، خريد كانكس براي همكاران اداره ارشاد و اجراي بيش از بيست برنامه فرهنگي بزرگ از جمله اين اقدامات است كه شايد بيش از 400ميليون نيز هزينه داشته است.