هيئت عالي مستقل انتخابات عراق برگزاري انتخابات پارلماني مجدد در عراق را بعيد دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "عادل اللامي" سخنگوي هيئت عالي انتخابات عراق دركنفرانس خبري در پاسخ به درخواست هاي مخالفان براي برگزاري انتخابات مجدد پارلماني اين كشور گفت : انتخابات پارلماني درصورت دستكاري وتقلب گسترده و شرايط فوق العاده مانند اعمال خشونت آميز، آشوب وحادثه طبيعي تاثير گذار بر منطقه جغرافيايي دوباره برگزار مي شود.

وي درمورد درخواست برخي گروههاي سياسي براي تحقيق بين المللي درمورد نتايج انتخابات اظهارداشت :هيئت عالي انتخابات آمادگي براي هرگونه بررسي را دارد و براي استقبال ازهر كميته اي در اين خصوص آمادگي دارد.

وي افزود : هيئت عالي انتخابات با ناظران سازمان ملل و كساني كه در كارهاي روزمره شركت داشتند همكاري مي كند.

سخنگوي هيئت عالي انتخابات عراق درمورد شكايتهايي كه هيئت عالي انتخابات ازگروههاي سياسي دريافت كرده و نيز اقداماتي كه در اين زمينه اتخاذ خواهد كرد بيان كرد: تاكنون تعداد شكايت هاي جمع شده ازتمام استانها به 35 مورد رسيده است وپس از برررسي دقيق آنها معلوم شد كه اين شكايت ها مناطق گسترده را در برنمي گيرد.

اين درحالي است كه ليست ائتلاف عراق يكپارچه شيعيان اعلام كرده با توجه به نبود شرايط مناسب براي برگزاري انتخابات مجدد همه بايد نتيجه انتخابات را بپذيرند و در برابر عزم و اراده مردم عراق تسليم شوند.

مسئول هيئت عالي انتخابات عراق اعلام كرد صد تن از نامزدهاي انتخابات پارلماني عراق را كه در 15 ماه دسامبر ( آذرماه) برگزارشد ، به علت ارتباطشان با حزب بعث درزمان حكومت صدام از ليست انتخابات حذف شدند.

عادل اللامي اعلام كرد دادگاه، تصميم كميته عالي انتخابات را كه براساس آن اعضاي سابق حزب بعث اجازه كانديداتوري مي داد، لغو كرد. وي در ادامه گفت:" اين طرح شامل صد تن از نامزدهاي انتخابات پارلمان عراق شد".

اين مسئول كميته عالي انتخابات عراق افزود : اين كميته از احزاب و گروه هاي سياسي خواست تا به جاي اين افراد كه از ليست هاي انتخاباتي حذف شدند، اسامي جديدي قرار دهد.

براساس اين قانون انتخاباتي عراق نامزدهاي انتخاباتي نمي بايست درحزب سابق بعث داراي مناصب مهمي مي بودند و در صورت اثبات اين موضوع نام آنان از ليست هاي انتخاباتي حذف مي شود.

اين مقام انتخاباتي عراق تصريح كرد كميته عالي انتخابات عراق تاكنون 1500 مورد شكايت درمورد چگونگي برگزاري انتخابات دريافت كرده است.