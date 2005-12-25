مقامات آمريكايي آزادي شماري از مقامات رژيم صدام را توجيه كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "زلماي خليل زاد" سفير آمريكا در بغداد و ژنرال "جرج كيسي " فرمانده نيروهاي اين كشور در عراق در بيانيه اي مشترك اعلام كردند: پس ازاينكه مقامات نظامي نيروهاي چند مليتي در عراق دريافتند كه 22 تن شخصيت هاي رژيم سابق براي امنيت ملت عراق و نيروهاي ائتلاف خطرناك نيستند تصميم گرفتند آنها را آزاد كردند.

مسئولان آمريكايي اعلام كردند هيچ قاعده قانوني براي ادامه بازداشت سران حزب منحله بعث در زندان وجود نداشت و زنداني كردن آنها به موجب قانوني بود كه به آنها اجازه مي داد افرادي را كه براي امنيت عراق خطرناك بودند بازداشت كنند .

اين بيانيه مي افزايد : آزادي عناصر رژيم منحله بعث در عراق صورت گرفته است و هيچ كدام از آنها به خارج منتقل نشدند و آنها رواديد و مجوز مسافرت در اختيار ندارند.

زلماي خليل زاد و كيسي در پاسخ به اعتراض ها و محكوميت اين اقدامشان از سوي عراقيها گفتند : اين موضوع از 14 ماه قبل با دولت عراق بررسي شد.

در اين بيانيه آمده است : دولت عراق اعلام كرده كه هيچ دليلي براي نگه داشتن اين 22 نفر در بازداشتگاه براي مدت طولاني در دست ندارد و اين تصميم داراي انگيزهاي سياسي نيست.