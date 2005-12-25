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۴ دی ۱۳۸۴، ۹:۱۷

در پي آزادي 22 تن از شخصيت هاي بعثي؛

مقامات آمريكايي آزادي شماري از مقامات رژيم صدام را توجيه كردند

مقامات آمريكايي در بغداد در توجيه آزادي مقامات رژيم صدام اعلام كردند: آزادي شخصيت هاي رژيم سابق عراق دلايل سياسي نداشت زيرا آنها براي امنيت عراق خطرناك نبودند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "زلماي خليل زاد" سفير آمريكا در بغداد و ژنرال "جرج كيسي " فرمانده نيروهاي اين كشور در عراق در بيانيه اي مشترك اعلام كردند: پس ازاينكه مقامات نظامي نيروهاي چند مليتي در عراق دريافتند كه 22 تن شخصيت هاي رژيم سابق براي امنيت ملت عراق و نيروهاي ائتلاف خطرناك نيستند تصميم گرفتند آنها را آزاد كردند.

مسئولان آمريكايي اعلام كردند هيچ قاعده قانوني براي ادامه بازداشت سران حزب منحله بعث در زندان وجود نداشت و زنداني كردن آنها به موجب قانوني بود كه به آنها اجازه مي داد  افرادي را كه براي امنيت عراق خطرناك بودند بازداشت كنند .

اين بيانيه مي افزايد : آزادي عناصر رژيم منحله بعث در عراق صورت گرفته است و هيچ كدام از آنها به خارج منتقل نشدند و آنها رواديد و مجوز مسافرت در اختيار ندارند.

زلماي خليل زاد و كيسي در پاسخ به اعتراض ها و محكوميت اين اقدامشان از سوي عراقيها گفتند : اين موضوع از 14 ماه قبل با دولت عراق بررسي شد.

در اين بيانيه آمده است : دولت عراق اعلام كرده كه هيچ دليلي براي نگه داشتن اين 22 نفر در بازداشتگاه براي مدت طولاني در دست ندارد و اين تصميم داراي انگيزهاي سياسي نيست. 

کد مطلب 269684

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