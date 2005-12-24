كانال تهاجم فرهنگي علوم انساني است / علومي كه فرهنگ سازند با مباني فلسفي غيربومي رقم خورده اند

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ، حجت الاسلام "غروي" روز گذشته در بازديد وزير علوم از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با بيان اين مطلب افزود: اگر ما امروز احساس مي كنيم يك تهاجم فرهنگي همه جانبه در كشور ايجاد شده و اين تهاجم به افراد و اشخاص جامعه گره خورده و به نحوي جذب شده است به علوم انساني باز مي گردد. آن چيز كه فرهنگ ساز است و مي تواند زمينه ساز بسياري از تهاجمات فرهنگي شود علوم انساني است.

وي تصريح كرد: در چند سال اخير كساني كه قلم به دست بودند كه بايد توجه كرد و ديد از كجا فارغ التحصيل شده اند و در چه زمينه هايي عضو هيات علمي بودند. ما بايد بدانيم و قبول كنيم كه كانال تهاجم فرهنگي علوم انساني است و زمينه اش را عالمان ديني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند فراهم مي سازند.

عضو شوراي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اضافه كرد: رسانه هايي كه ناقل فرهنگ ديگران هستند و تغيير فرهنگ را موجب مي شوند بايد در اين زمينه تجديد نظر كنند. هرچه اساتيد و فضلاي حوزه در راستاي بهبود وضعيت فرهنگي تلاش كنند اگر رسانه ها به خوبي عمل نكنند تلاششان موثر واقع نخواهد شد.

وي تاكيد كرد: از ابتداي انقلاب تاكنون به علوم انساني خيلي كم توجه شده است. آن زماني كه دفتر همكاري حوزه و دانشگاه به رياست "مصباح يزدي" تشكيل شد همه مسئولان به ضرورت اين كار توجه نداشتند. هم اكنون بنيان هاي علومي كه فرهنگ سازند غرب زده هستند و با مباني فلسفي غير بومي رقم خورده اند. ما از دولت جديد انتظار داريم در اين رابطه قدم عميقي بردارد. در اين زمينه تنها كساني مي توانند فعاليت كنند كه هم از مفاهيم اسلامي و علوم اسلامي سررشته داشته باشند و هم با ادبيات اين علوم آشنا باشند. دانشگاهيان و حوزوي ها براي قدم گذاشتن در اين راه بايد با اين شرايط همخواني داشته باشند. در اين رابطه بايد سرمايه گذاري كرد. نمي شود عده اي را از حوزه گرفت يا از دانشگاه انتخاب كرد و براي اين كار گماشت.

"غروي" اضافه كرد: در حال حاضر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ظرفيت بسيار بالايي دارد و توانايي ايجاد نهضتي در علوم انساني را دارد و مي تواند زمينه ساز بستري مناسب براي مباحث علوم انساني در حوزه و دانشگاه باشد.