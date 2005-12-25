مسيحيان جهان زادروز پيامبر خود را گرامي داشتند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" پاپ بنديكت شانزدهم كه با فرارسيدن روز 25 دسامبر براي نخستين بار مراسم زادروز عيسي مسيح(ع) را در مسند پاپي برگزار مي كرد خطاب به هزاران نفر كه در اين مراسم شركت كرده بودند گفت: امشب كه ما رو بسوي بيت لحم مي كنيم، بياييد براي زادگاه شفيع خود و مردان و زناني كه در رنج و درد در آن زندگي مي كنند دعا كنيم، ما مي خواهيم براي ارض اقدس دعا كنيم، خداوندا بر اين كنج زمين، بر زادگاه خود كه برايت بسيار عزيز است نظري بيفكن، نور رحمت خود را بر آن بتابان، با صلح آشنايش كن.

وي افزود: در حالي كه شبانان بيت لحم چشم و دل خود را بسوي خدا گشوده اند، برخي هم هستند كه دلهايشان را چنان بسته اند كه محبت خداوند از هيچ طريقي نمي تواند به آن راه يابد.

بر اساس گزارش بي بي سي، امسال در مقابل محل اقامت پاپ در ميدان سنت پيتر رم، درخت كاج كريسمسي به ارتفاع سي متر برپا شده كه هديه اي از اتريش است.

طي اين مراسم دوازده كودك با لباسهاي سنتي مردمان مختلف جهان، به نمايندگي از پنج قاره بر پاي تنديس كودكي عيسي مسيح(ع) گل گذاشتند .