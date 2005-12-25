درجهان سرمايه ‌داري پيامبر صلح و عدالت همچنان مظلوم است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن كامل پيام دكتر احمدي نژاد به مناسبت سالروز ميلاد حضرت عيسي بن مريم و آغاز سال نو ميلادي به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت و يوم يبعث حيا

هموطنان عزيز مسيحي

سلام برعيسي بن مريم ، روح خدا و مادر پاكيزه ‌اش كه حجت‌ هاي آشكار خداوندند.

سلام بر كلمه خدا و پيامبر بزرگ او كه آموزگار بزرگ بندگي و رهايي بود.

عيسي بن مريم (ع) كه ده‌ها بار نام مقدس او به عظمت در قرآن كريم آمده است و يكي از سوره‌هاي قرآن به نام مادر پاكيزه اوست ، پيامبر زهد و مهرورزي و رهبر يك نهضت بزرگ توحيدي و ديني براي مبارزه با شرك ، ظلم و استكبار بود واگر ائتلاف قدرتمندان با دين فروشان اهل تزوير و سكه پرستان رباخوار عليه عيسي مسيح شكل گرفت، همه براي آن بود كه عيسي بن مريم به دنبال يك دين تشريفاتي وسازشكار ودر خدمت صاحبان زر و زور وتزوير نبود ، بلكه پرچم توحيد ، عدالت ، اخلاق و رهايي انسان را برافراشته بود.

عيسي بن مريم براي احياء آيين پيامبر بزرگ خدا موسي بن عمران ، كوشيد و آن دو بزرگ ، بشارت ظهور پيامبر آخر الزمان محمد بن عبدالله (ص) را به پيروانشان دادند، زيرا خط محمد (ص) ، عيسي (ع) وموسي (ع) همان خط ابراهيم (ع) اسماعيل (ع) ، اسحاق (ع) و نوح (ع) است كه دعوت به خداوند برادري ، مهرورزي ، وعدالت خواهي ودعوت به صلح پايدار جهاني است .

خوشحالم كه نام و پرچم مقدس عيسي (ع) و محمد (ص) برفراز است ومتاسفم كه مثلث قدرت پرستان و طلاپرستان و تزويرگران عليه توحيد وعدالت همچنان فعال است و امروز ، پيامبر زهد وساده زيستي وصلح وعدالتخواهي ومردمي كه طبق روايات ما زيراندازش زمين بيابان و رواندازش آسمان بود، در دنياي خشن ومادي سرمايه داري كه جز به خشونت و جنگ افروزي و اسراف وترويج فحشاء نمي انديشد ، وحتي در زادگاه مقدس او فلسطين، فرزندان خداپرست رابخون مي‌ كشند ، همين پيامبر صلح وعدالت ، همچنان مظلوم و قرباني بزرگ است .

اين روز را به عيسي (ع) روح الله و به مادر شريف و قدسي ‌اش و به همه مسيحيان و خداپرستان جهان بويژه برادران وخواهران هموطن مسيحي و كليسا هاي ايران تبريك عرض مي ‌كنم .

ما در انتظار بازگشت مجدد عيسي (ع) در كنار فرزند پيامبر خاتم هستيم تا سرود رهايي و برادري را در سراسر جهان طنين افكنند و براي بازگشت آنان دعا مي ‌كنيم.

محمود احمدي نژاد