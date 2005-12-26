تپه نور الشهداي كرج مركز گردشگري مي شود

غفور خوئيني يكي از اعضاي شوراي شهر كرج با اعلام اين خبر به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" دركرج گفت: طرح تبديل تپه نور الشهداء به مركز گردشگري در راستاي گسترش فضاهاي گردشگري شهرستان كرج انجام مي شود و انتظار مي رود پس از اين تبديل ، ميزان مراجعه كنندگان به اين تپه به طرز محسوس افزايش يابد .

وي ادامه داد: در احداث اين مركز گردشگري سعي بر اين است از سنگ هاي كوه عظيميه به عنوان مصالح استفاده شود و تا حد ممكن به ساختار و بافت كوهستان لطمه وارد نشود .

اين عضو شورا افزود : براي احداث مركز گردشگري نور الشهداء ، 500 ميليون ريال بودجه در نظر گرفته شده است .

خوئيني خاطر نشان كرد :حدود 99 درصد مساحت اين مركز به فضاي سبز و يك درصد باقيمانده به امكانات تفريحي از قبيل تله كابين اختصاص خواهد يافت .