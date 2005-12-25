كاتوليكهاي ايراني مراسم عيد ميلاد حضرت مسيح (ع) را برگزار كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در مراسم عشاي رباني و نيايش قرباني كه نيمه شب گذشته در كليساي حضرت يوسف (ع) كه كليساي كاتوليكهاي آشوري - كلداني محسوب مي شود برگزار شد اسقف اعظم رمزي گرمو به همراه شماسان و كشيشان در كليسا از ميان شركت كنندگان در كليسا عبور و نماز پيش مقدمه مراسم را با همراهي گروه كر قرائت كرد.

در اين مراسم كه به علت شب ميلاد حضرت مسيح (ع) در نيمه شب برگزار شده بود پيش از نماز ويژه عيد ميلاد بخشهايي از انجيل قرائت شد و اسقف اعظم رمزي گرمو دعاي ويژه خود را خواند.

رهبر كاتوليهاي آشوري - كلداني موعظه عيد ميلاد مسيح (ع) را به زبان آشوري ايراد كرده و پس از آن رو به محراب نيايش كرد و گروه كر كليسا اسقف اعظم، كشيشان و شماسان را همراهي كردند.

پس از آن اسقف اعظم دعاي خود را رو به مردم قرائت كرد و در اين لحظه شركت كنندگان در كليسا به حالت احترام پنج بار ايستاده و دعا كردند.

مراسم ويژه نيايش قرباني كه به ياد بود عشاي رباني و شام آخر حضرت عيسي(ع) درميان كاتوليكها برگزار مي شود، آخرين بخش از مراسم عيد ميلاد مسيح(ع) است كه پس از آن مسيحيان حاضر در كليسا براي دريافت نان مقدس از اسقف در صف مي ايستند.