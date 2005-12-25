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۴ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۲۰

فتح الله بي نياز در نشست نقد حوزه هنري استان تهران

افق مشترك نويسنده و مخاطب در آثار ماركز رعايت شده است

افق مشترك نويسنده و مخاطب در آثار ماركز رعايت شده است

فتح الله بي نياز - نويسنده و منتقد ادبيات ، در نشست نقد و بررسي مجموعه داستان " وقتي جنگ تمام شود " از جوانان نويسنده خواست در آثار خود ، افق مشترك نويسنده و مخاطب را مد نظر قرار دهند.

به گزارش مهر ، بي نياز در اين نشست كه با عنوان " نقد اول " برگزار شد ، گفت : گاهي به دليل بومي و محلي بودن نثر، رسيدن به افق مشترك متر اتفاق مي افتد .

وي ادامه داد : مهم نيست كه داستانهاي يك مجموعه موضوع  واحدي داشته باشند بلكه اين تنوع مي تواند توانمندي نويسنده را در عرصه هاي مختلف نشان دهد.

فتح الله بي نياز گفت : رفت وبرگشت بين عين و ذهني در برخي داستانهاي اين مجموعه به شكلي روان اتفاق افتاده است و اگر چه روايت  برخي داستانها قطعه قطعه است ولي قطعه ها با دلالت هايي به هم مرتبط مي شوند.

دراين نشست ، همچنين محمد حسين محمدي ، ساده بودن روايت داستانهاي مجموعه را از نقاط قوت  و در عين حال ضعف اين مجموعه دانست  كه هم باعث صميمت و هم باعث شبيه بودن روايت ها به يكديگر شده است .

وي ادامه داد  شخصي شدن ماجراهاي اين مجموعه باعث شده تا داستانهاي جنگي آن با داستانهاي معمولي جنگي متفاوت شود و اين باعث برجستگي مجموعه است.

" وقتي جنگ تمام شود " با 14 داستان و 2200 نسخه توسط نشر سوره مهر منتشر شده است .

کد مطلب 269784

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