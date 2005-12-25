افق مشترك نويسنده و مخاطب در آثار ماركز رعايت شده است

به گزارش مهر ، بي نياز در اين نشست كه با عنوان " نقد اول " برگزار شد ، گفت : گاهي به دليل بومي و محلي بودن نثر، رسيدن به افق مشترك متر اتفاق مي افتد .

وي ادامه داد : مهم نيست كه داستانهاي يك مجموعه موضوع واحدي داشته باشند بلكه اين تنوع مي تواند توانمندي نويسنده را در عرصه هاي مختلف نشان دهد.

فتح الله بي نياز گفت : رفت وبرگشت بين عين و ذهني در برخي داستانهاي اين مجموعه به شكلي روان اتفاق افتاده است و اگر چه روايت برخي داستانها قطعه قطعه است ولي قطعه ها با دلالت هايي به هم مرتبط مي شوند.

دراين نشست ، همچنين محمد حسين محمدي ، ساده بودن روايت داستانهاي مجموعه را از نقاط قوت و در عين حال ضعف اين مجموعه دانست كه هم باعث صميمت و هم باعث شبيه بودن روايت ها به يكديگر شده است .

وي ادامه داد شخصي شدن ماجراهاي اين مجموعه باعث شده تا داستانهاي جنگي آن با داستانهاي معمولي جنگي متفاوت شود و اين باعث برجستگي مجموعه است.

" وقتي جنگ تمام شود " با 14 داستان و 2200 نسخه توسط نشر سوره مهر منتشر شده است .