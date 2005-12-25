تيم آموزش عالي سجاد قهرمان رقابت هاي كاراته شهداي دانشجو شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه" مهر" در مشهد در اين رقابت ها 8 تيم از دانشجويان دانشگاه هاي مختلف مشهد شركت كردند. در رقابت هاي تيمي بعد از تيم موسسه آموزش عالي سجاد، تيم هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد و دانشكده فني شهيد منتظري رتبه هاي دوم و سوم را از آن خود كردند .

در رقابت هاي انفرادي كميته نيز اين نتايج بدست آمد:

وزن 60 كيلوگرم:

جواد غلامي (سجاد) مقام اول، نويد مهرزاد (فني منتظري) رتبه دوم، ابوالفضل نورمحمدي(آزاد) و عادل فيداري (فردوسي) مشتركا رتبه سوم

وزن 65 كيلوگرم :

ميثم معني زاده (فني منتظري) مقام اول، وحيد پولاد(آزاد) رتبه دوم، مرتضي اميري(فردوسي) و سيد مهدي زارع (علمي كاربردي جهاد دانشگاهي) مشتركا رتبه سوم

وزن 70 كيلوگرم :

احسان سهرابي (سجاد) مقام اول، محمدرضا نوفرستي(منتظري) رتبه دوم، محسن شيخي (جهاد دانشگاهي) و اميد پولادي(آزاد) مشتركا رتبه سوم

وزن 75 كيلوگرم :

كيوان بادان (منتظري) مقام اول، محمدرضا عرب زاده (سجاد) رتبه دوم، مهدي حسين زاده (جهاد دانشگاهي) و رضا ارشدي (آزاد) مشتركا رتبه سوم

وزن80 كيلوگرم:

مسعود مكتبي (آزاد) مقام اول، امير طلوع شيخ زاده (سجاد) رتبه دوم، وحيد اطهريان و مرتضي روحبخش (هر دو از علمي كاربردي جهاد دانشگاهي) مشتركا رتبه شوم

وزن90 كيلوگرم:

ياسربختياري (آزاد) مقام اول، محمد جواد نيازي (فني منتظري) رتبه دوم، مسيح قبيديان (سجاد) و جمشيد سليمي (خيام) مشتركا رتبه سوم

وزن آزاد:

يوسف گواه (فردوس) مقام اول، محمد يعقوبي (سجاد) رتبه دوم، مجتبي رهنما(آزاد)، مهدي نوروز (جهاد دانشگاهي)

همچنين دررقابتهاي كاتا نيزمرتضي طوسي از دانشگاه فردوسي مقام اول، جواد غلامي از موسسه آموزش عالي سجاد رتبه دوم، ياسر غنايي از دانشگاه آزاد مشهد رتبه سوم را كسب كردند.