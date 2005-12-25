بنزين توليدي در 3 پالايشگاه كشور از كيفيت مطلوب برخوردار نيست

علي اصغر توفيق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: از ابتداي مهر ماه سالجاري پس از تصويب شوراي عالي استاندارد اجراي استاندارد براي بنزين اجباري اعلام شد.

وي افزود: با نمونه برداري از پالايشگاههاي مختلف كشور، كيفيت بنزين توليد داخل كنترل واين امر حاكي ازآن است كه بنزين توليد داخل از كيفيت مطلوبي برخوردار مي باشد.

رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تصريح كرد: در اين ميان سه پالايشگاه از نظر كيفيت به نقطه مطلوب نرسيده اند چرا كه تازه شروع بكار كرده اند.

وي با اشاره به اينكه اين سه پالايشگاه وضعيت بحراني از نظر كيفيت ندارند ، خاطرنشان كرد: اميد است با فرصت زماني كه به آنها داده شده كيفيت بنزين شان افزايش يابد.

توفيق گفت: بطور حتم از اين پس شاهد مشكلي درخصوص كيفيت بنزين نخواهيم بود و وزارت نفت نيزهمكاري و مساعد ت لازم را انجام داده است.

وي حاضر نشد اسامي اين پالايشگاه ها را اعلام كند.