مشاركت ناشران ايراني دو برابر سال گذشته بود

به گزارش مهر ، در اين نمايشگاه كه از سوي كتابخانه ملي قطر برگزار شد ، تعداد 351 موسسه انتشاراتي از17 كشورجهان به عرضه كتابهاي خود پرداختند .



غرفه هاي ايراني را در اين نمايشگاه نشر اجتهاد ، نشرانصار، نشر صادق ، نشر مشرق ، نشرشريف رضي ، نشر ثقافه و فن و همچنين رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي تشكيل مي دادند .

به گزارش مهر در اين نمايشگاه مصر با 76 ناشر بالاترين ميزان شركت كننده را داشت و آمريكا و سودان و سوئد نيز تنها با يك ناشر كمترين حضور را داشتند .

بنابراعلام رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قطر امسال ميزان مشاركت و تعداد غرفه هاي ناشران ايراني ، دو برابر سال گذشته بوده است .