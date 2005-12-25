۴ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۰۴

در هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب دوحه

مشاركت ناشران ايراني دو برابر سال گذشته بود

هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب دوحه قطر با عنوان " وعدگاه انديشه جهاني " برگزار شد .

به گزارش مهر ، در اين نمايشگاه كه از سوي كتابخانه ملي قطر برگزار شد ، تعداد 351 موسسه انتشاراتي از17 كشورجهان به عرضه كتابهاي خود پرداختند .

غرفه هاي ايراني را در اين نمايشگاه نشر اجتهاد ، نشرانصار، نشر صادق ، نشر مشرق ، نشرشريف رضي ، نشر ثقافه و فن و همچنين رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي تشكيل مي دادند .

به گزارش مهر در اين نمايشگاه مصر با 76 ناشر بالاترين ميزان شركت كننده را داشت و آمريكا و سودان و سوئد نيز تنها با يك ناشر كمترين حضور را داشتند .

بنابراعلام رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قطر امسال ميزان مشاركت و تعداد غرفه هاي ناشران ايراني ، دو برابر سال گذشته بوده است .

 

