مدير كل روابط عمومي وزارت تعاون منصوب شد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، محمد ناظمي در اين حكم آورده است: با نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده شما، جنابعالي را به سمت مشاور و مدير كل روابط عمومي منصوب مي نمايم.

اين حكم مي افزايد: ارتباط و تعامل مثبت با رسانه هاي گروهي، تلاش براي معرفي هر چه بيشتر قابليت ها و ظرفيت هاي بخش تعاون در مطبوعات ، رسانه ها و افكار عمومي ، سامان دهي اطلاعات و اخبار بخش تعاون در ستاد و ادارات كل تابعه، سامان دهي و به روز نمودن اخبار و اطلاعات سايت اينترنتي وزارت تعاون و انتشار نشريات مربوطه از وظايف اصلي آن مجموعه مي باشد.

احمد امير محمدي داراي سوابقي چون فعاليت به عنوان دبير سرويس اقتصادي ، خبرنگار و گزارشگر در مطبوعات و فعاليت به عنوان سردبير اخبار اقتصادي ، مجري و كارشناس برنامه هاي اقتصادي در صدا و سيما مي باشد.

تا پيش از انتصاب احد امير محمدي، رضا زارعي مديريت روابط عمومي و امور بين الملل وزارت تعاون را به عهده داشت.