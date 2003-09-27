ايران تنها به 20 درصد اهداف صادراتي خود در زمينه خدمات فني و مهندسي دست يافته است

به گزارش خبرگزاري مهر، عضو هيات اجرايي كميته صدور خدمات فني و مهندسي با بيان اين مطلب گفت: تحول در استراتژي صادرات تنها راه حضور در بازار رقابت بين المللي است.

ادموند ميرزاخانيان با اشاره به سهم 92/8 درصدي ايران در بانك توسعه اسلامي، كشورمان را چهارمين سهامدار بانك توسعه اسلامي دانست. وي افزود: ميزان استفاده ايران از اعتبارات اين بانك در خصوص صدور خدمات فني و مهندسي ناچيز است و بايد افزايش يابد.

ميرزاخانيان از جمله مشكلات در زمينه حضور شايسته در عرصه بين الملل و بازار رقابت را عدم امكان ارايه خدمات طراحي ، تدارك و ساخت به صورت توام دربدنه فني كشور، مقررات و قوانين دست و پاگير و تعدد متوليان در امر صادرات دانست .

عضو هيات اجرايي كميته مهندسان مشاور كشورهاي اسلامي گفت: در جهان امروزقراردادها براساس هماهنگي هاي سه گانه" طراح ، كارفرما و پيمانكار" منعقد مي شود كه اين امكان براي شركتهاي داخلي تحقق نيافته است وبايد در ساختار تشكيلات شركتها بازنگري كنيم.

ميرزاخانيان شناخت بازارهاي هدف در منطقه و جهان را از اساسي ترين برنامه ها در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي دانست و اضافه كرد: شناخت ميزان تقاضا در بازار، توجه به كيفيت ارايه خدمات ، بررسي قيمت بهينه ، آشنا كردن نيروهاي داخلي با استانداردهاي روز جهان در امر صادرات ، شناخت مسايلي چون فرايند برگزاري مناقصه در سطح بين الملل، مذاكرات بين المللي و آشنايي با رژيم حقوقي قراردادهاي بين المللي ازجمله راهكارهاي اساسي در زمينه رشد و توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي است.

ميرزاخانيان در پايان از برگزاري همايش صدور خدمات فني ومهندسي بمنظور بررسي و ارايه راهكار براي صادرات مناسب خدمات فني و مهندسي در 28 و29 مهرماه سالجاري خبر داد.