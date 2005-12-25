به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، كاظم هژير آزاد، هوشنگ قوانلو، كرامت رودساز، شمسي صادقي، اميرگل ارجمند، اشكان جنابي، عباد نظري و جاويد صحنه بازيگران نمايش "عادلها" هستند و رهام مخدومي دستيار دكتر صادقي در اين اجرا است.
دكتر صادقي كه متن ترجمهشده خود را از "عادلها" در دست تمرين دارد، به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: "هنگام ترجمه اين نمايشنامه زبان و برخي ديالوگها را تغيير دادم، از بار ادبي زبان كاستم و بيشتر به آن بار دراماتيك دادم. همچنين پايان نمايش را نيز تغيير دادم، بنابراين متن متناسب با برداشت من و مناسب با روزگار كنوني ما شكل گرفته است."
اين كارگردان افزود: "متن اين نمايش درباره ترور و آدمكشي است و به نظر من اين روزها كه اين سوژه يك موضوع جهاني شده، ميتواند بهترين زمان براي ارائه اين نمايشنامه باشد."
"عادلها" قرار است در بخش ميهمان بيست و چهارمين جشنواره تئاتر فجر در تالار اصلي تئاتر شهر روي صحنه برود. ديگر عوامل نمايش عبارتند از آهنگساز: فرزاد وزنده آذر، منشي صحنه: لادن عليزاده، مدير صحنه: مهدي كمالي و مدير تداركات: امير غفاري، طراح صحنه و لباس اين نمايش نيز خود كارگردان ( دكتر صادقي) است.
داستان اين نمايش درباره يك گروه تروريستي است كه ميخواهند فرمانده شهر را ترور كنند و همين موجب كشمكش بين اعضاي گروه ميشود، كسي ميخواهد بمب را به سمت كالسكه فرمانده پرتاپ كند، اما با ديدن همسر و فرزندان او در كالسكه منصرف ميشود و همين موجب كشمكش بين اعضاي گروه ميشود و ...
