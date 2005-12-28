خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : علم اجتماعي، از فلسفه و پيشفرضهايي فلسفي مشحون است كه هميشه به طور نهان و آشكار در فرضيه ها، نظريه ها و ورشهاي علم اجتماعي حضور دارند. با وجود اين فقط اندكي از دانشمندان علوم اجتماعي از اين مفروضات فلسفي كه خود آنها را پذيرفته اند و به كار مي برند آگاهي دارند و مي توانند پيامدهاي آنها را بشناسند.

نتايج نا آشنايي و بيگانگي دانشمندان اجتماعي با مفاهيم و مسائل فلسفي نهفته در علم اجتماعي، تناقض بين نظر و عمل آنان خواهد بود. در حالي كه داد و ستد بين علم و فلسفه مي تواند به شكوفايي و ثمر بخشي علم و فسلفه علم كمك شاياني كند.

كتاب "علم اجتماعي، فراسوي تعبير گرايي و واقع گرايي" بر فلسفه، معرفت شناسي و جامعه شناسي علم اجتماعي در قرن بيستم مروري كوتاه ولي جامع دارد. البته مولف صرفا تاريخ فسلفه علم ار باز نگفته است بلكه خود نيز سهم قابل توجهي در آن گرفته و رويكرد خاصي را در برابر ديگر رويكردها ارائه داده است.

به گزارش "مهر" ، اين كتاب نشان مي دهد كه علم اجتماعي در قرن گذشته، چه مسائلي را پشت سر گذاشته و موضوعات مهم آنها چه بوده است. دلانتي در اين كتاب نخست از بحث اثبات گرايي آغاز مي كند و توضيح مي دهد كه اين مكتب تجربه گرا چگونه به وسيله فراتجربه گراياني چون كارل پوپر و توماس كوهن استيلاي خود بر حوزه علمي را از دست داد. مكاتب عمده ديگر عبارتند از : مكتب تاويلي نوكانتي ها، مكتب انتقادي ماركس و پيوران متاخر او، رويكرد بازسازي گراي هابرماس و اپل و چرخش فرامدرنيزم در علم اجتماعي و موسوم به مكتب تعارض يابي.

دلانتي مي كوشد تمام اين مكاتب را در دو جبهه بزرگتر تحت عنوان واقع گرايي و تعبري گرايي جاي دهد و خود نيز در نهابت موضوع ميانجي گرانه در پيش گرفته و تلاش مي كند تا اين دو جبهه فكري را آشتي دهد.

مولف كتاب گرارد دلانتي، دانشيار جامعه شناسي دانشگاه ليور پول انگلستان و سردبير ژورنال اروپايي جامعه تئوريك است.

علم اجتماعي فراسوي تعبير گرايي و واقع گرايي از هفت فصل تشكيل شده است. 1- اثبات گرايي، علم و خط مشي هاي معرفت، 2- علم تاويل و تفسير در جست جوي معنا 3- ارتباط و بازسازي: هابرماس، اپل و جست و جوي يك سنتز، 4- مكتب تعارض يابي و فرامدرنيزم: مسئله علم تعين، 5- بينش ديالكتيكي : ماركسيزم و نقد و رهايي بخشي، 6- مباحث جديد: تعبري گرايي و واقع گرايي، 7- علم اجتماعي به عنوان عمل استدلالي.