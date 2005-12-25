به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، كاظم تازه روح مسئول انجمن موسيقي مشهد ضمن اعلام اين مطلب افزود: "اين قطعه موسيقي جهت اجرا در يادواره شهداي جنگ تحميلي كه به زودي در مشهد برگزار ميشود، ساخته شده است. ساخت و تنظيم آهنگ توسط استاد يعقوب صحاف هنرمند پيشكسوت موسيقي خراسان صورت گرفته است."
اين قطعه را جواد گنجعلي عضو انجمن شعر امروز سروده و رهبري گروه را نيز استاد تازه روح بر عهده دارد.
كانون هنر خراسان زير نظر انجمن موسيقي مشهد در حال ساخت قطعه موسيقي با نام "شهيد" است.
به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، كاظم تازه روح مسئول انجمن موسيقي مشهد ضمن اعلام اين مطلب افزود: "اين قطعه موسيقي جهت اجرا در يادواره شهداي جنگ تحميلي كه به زودي در مشهد برگزار ميشود، ساخته شده است. ساخت و تنظيم آهنگ توسط استاد يعقوب صحاف هنرمند پيشكسوت موسيقي خراسان صورت گرفته است."
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