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۴ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

قطعه موسيقي "شهيد" ساخته مي‌شود

كانون هنر خراسان زير نظر انجمن موسيقي مشهد در حال ساخت قطعه موسيقي با نام "شهيد" است.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، كاظم تازه روح مسئول انجمن موسيقي مشهد ضمن اعلام اين مطلب افزود: "اين قطعه موسيقي جهت اجرا در يادواره شهداي جنگ تحميلي كه به زودي در مشهد برگزار مي‌شود، ساخته شده است. ساخت و تنظيم آهنگ توسط استاد يعقوب صحاف هنرمند پيشكسوت موسيقي خراسان صورت گرفته است."

اين قطعه را جواد گنجعلي عضو انجمن شعر امروز سروده و رهبري گروه را نيز استاد تازه روح بر عهده دارد.

کد مطلب 269899

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