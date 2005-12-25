به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، كاظم تازه روح مسئول انجمن موسيقي مشهد ضمن اعلام اين مطلب افزود: "اين قطعه موسيقي جهت اجرا در يادواره شهداي جنگ تحميلي كه به زودي در مشهد برگزار مي‌شود، ساخته شده است. ساخت و تنظيم آهنگ توسط استاد يعقوب صحاف هنرمند پيشكسوت موسيقي خراسان صورت گرفته است."



اين قطعه را جواد گنجعلي عضو انجمن شعر امروز سروده و رهبري گروه را نيز استاد تازه روح بر عهده دارد.