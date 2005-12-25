حميد مظفري، يكي از اعضاي هيأت مؤسس و تدوين اساسنامه "I.T.I" به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: "در جلسه هفته گذشته اعضاي هيأت مؤسس، پيشنهادهاي يونسكو كه توسط خانم فراهاني نماينده ايران در يونسكو به ما ابلاغ شده، مورد بررسي قرار گرفت و با نظارت تكنيكي و فني آخرين نواقص پيش نويس اساسنامه "I.T.I" ايران رفع شد. هم اكنون نيز اين پيش‌نويس حروفچيني و غلط‌گيري شده و آماده امضاي اعضاي شوراي تدوين است."



وي خاطرنشان كرد: "يونسكو فقط مواردي را به ما پيشنهاد داده بود و پيش‌نويس اساسنامه ما مشكل خاص يا تخلفي نداشت. اين پيش‌نويس در اولين فرصت مناسب، كه احتمالا پايان سال 84 است، طي برگزاري يك مجمع عمومي به جامعه تئاتري ارائه خواهد شد."



عضو هيأت مديره خانه تئاتر و انجمن بازيگران همچنين گفت: "هيأت مؤسس "I.T.I" هم اكنون در حال انجام امور ستادي اساسنامه براي ارائه به تئاتري‌ها است، اين هيأت مؤسس به دليل نداشتن امكانات براي تدوين اساسنامه تاكنون از امكانات خانه تئاتر استفاده كرده است."