كريسمس در تونس مظهر اتحاد مسلمانان و مسيحيان است

به گزارش خبرنگارگروه دين وانديشه "مهر"، با شروع كريسمس حركتهاي تجارتي در تونس به شكل گسترده اي نمايان مي شود و بازارها بسيار شلوغ مي شوند.

بازارها در اين ايام رنگ تازه اي به خود مي گيرند، همه خانواده ها در بازارها شيريني مي خرند و پدران هم به منظور خريد هديه براي كودكان خود از يكديگر پيشي مي گيرند.

همه ساكنان تونس هر ساله در آستانه شروع سال نوي ميلادي جشن مي گيرند و برخي از خيابانها را چراغاني مي كنند؛ اما تنوع گروههاي اجتماعي و امكانات مادي آنها اين جشن و مراسم را متفاوت كرده است.

هتلها و رستورانها برنامه هاي متنوعي براي اين ايام دارند كه پذيراي اقليت و اكثريت مذاهب هستند.

خانواده هاي تونسي اين روزها را فرصتي مناسب و حتي غنيمت مي دانند تا به گردش، تفريح و خريد بپردازند.

عبدالفتاح كه معلم مدرسه است در مقابل درخت كريسمس در وسط يكي از بازارهاي تونس ايستاده است و مي گويد: اين عيد در همه جهان مهم است و به همبستگي و اتحاد همه جهانيان به ويژه مسيحيان ومسلمانان مي انجامد.

وي تصريح كرد: ما درخت كريسمس را تزئين نموديم؛ اما اين تزئين با تزئيناتي كه در كشورهاي غربي به چشم مي خورد، بسيار متفاوت است.

فاطمه يكي از هموطنان تونسي كه به منظور خريد اشياء زينتي وارد بازار شده است، تصريح كرد: با دوستان و خانواده مان اين ايام را جشن مي گيريم و غذاهاي خوشمزه اي كه در رستورانها و هتلها مي خورند خودمان در خانه و در كنار خانواده طبخ مي كنيم.

يكي از فروشندگاني كه در بازار مغازه دارد، اظهار داشت: اين روزها بازار شكوفا مي شود، همه مردم به منظور خريد كادو و لوازم مورد نياز عيد به اين مكان مي آيند و گلهاي مختلف تزئيني و درخت كريسمس را براي شركتها، هتلها يا رستوارانها و يا منازل خود مي خرند و واقعاً با اين شور و هيجان به استقبال سال جديد ميلادي مي روند.

اين فروشنده در ادامه ياد آور شد: سال گذشته قيمت درخت كريسمس 50 دينار بوده است و كسي آن را نمي خريد، اما امسال اكثريت مردم اين درخت را مي خرند؛ زيرا آن را مظهر و نشانه وداع با سال گذشته و استقبال از سال جديد مي دانند و شعار" اميد و آرزو" را سرمي دهند.

محمد صالح كه استاد يكي از آموزشگاههاي تربيت اسلامي در تونس است، گفت: جشني كه در تونس به مناسبت عيد كريسمس برگزار مي شود ارائه و تبادل فرهنگ، تمدن و دين است كه شهروندان تونسي اين جشن را با شروع سال هجري برگزار مي كنند.

اين استاد يادآوري مي كند كه اين جشن فرهنگ و تاريخ عربي و اسلامي را با تاريخ و فرهنگ مسيحيت مرتبط مي سازد؛ همه مردم تونس به خريد" خروس حبشي" به تقليد غربيان مي پردازند تا در سال جديد وارد بهشت شوند و اگر كسي " خروس حبشي" نخورد سال جديدش به جهنم تبديل مي شود.

دكتر سليم عنابي كارشناس روانشناسي تأكيد كرد: وابستگي و هماهنگي بسيار زيادي ميان دو تمدن به چشم مي خورد تا جائيكه همه مردم تونس اعم از مسلمان و مسيحي با شروع عيد مسيح شاد مي شوند و با شروع اين ايام به استقبال آن مي تازند و آن را امري عادي مي دانند و هيچ گونه اظهار تبعيض، نگراني و تعصبي ندارند و اينگونه زندگي خود را با زندگي مسيحيان پيوند مي دهند.