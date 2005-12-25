امير قويدل، نويسنده و كارگردان، درباره روند شكلگيري و توليد اين فيلم به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: "مدتي قبل فيلمنامهاي با عنوان "روزشمار اشغال" به قلم عبدالهادي صورتي در اختيار من قرار گرفت كه بازنويسي اين متن را از چندي پيش آغاز كردم و نام آن را به "گريه نكن سرزمين من" تغيير دادم. در حال حاضر بازنويسي متن و پرداخت نهايي داستان مراحل پاياني را پشت سر ميگذارد."
وي خاطرنشان كرد: "همزمان با مرحله بازنويسي، پيش توليد اين فيلم هم آغاز شده و گروه توليد در حال انتخاب و تست گريم بازيگران عرب است. چون "گريه نكن سرزمين من" به زبان عربي و با استفاده از نقشپردازان عرب ساخته خواهد شد، بر اساس برنامهريزي صورت گرفته طي 10 روز آينده سفري به عراق خواهم داشت تا لوكيشنهاي مورد نظر فيلم را بازبيني كنم. در صورتي كه شرايط لازم براي توليد اين فيلم در عراق مهيا باشد، مرحله تصويربرداري را همان جا آغاز ميكنيم. در غير اين صورت براي ساخت فيلم در ايران تلاش خواهيم كرد. در صورت آماده شدن كار و انتخاب نهايي بازيگران توليد اين فيلم از حدود دو هفته ديگر آغاز ميشود."
فيلم تلويزيوني "گريه نكن سرزمين من" داستان يك ايراني را بازگو ميكند كه سالها قبل به دليل فشارهاي دولت استبدادي عراق همراه با تعدادي از افراد خانواده به ايران پناه آورده است. با حمله امريكا و وقوع جنگ در عراق او ياد دو برادر خود ميافتد كه در عراق زندگي ميكنند. به همين دليل از ايران به عراق ميرود تا برادرانش را پيدا كند.
اين فيلم به تهيهكنندگي و طراحي عبدالصاحب اميري و به سفارش شبكه برون مرزي سحر تهيه و توليد خواهد شد.
فيلم تلويزيوني "گريه نكن سرزمين من" به كارگرداني امير قويدل به زودي جلوي دوربين ميرود.
