نايب رئيس فدراسيون فوتبال: با يك شكست نمي شود كادر فني تيم ملي را عوض كرد

ناصرنوآموز نايب رئيس فدراسيون فوتبال كشومان درگفت وگو باخبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: بازيكنان تيم ملي كشورمان دراين ديدار نتوانستند توانايي هايشان را به نمايش بگذارند وبا اشتباهات فراوان اين فرصت را براي بازيكنان حريف مهيا كردند تا بتوانند دراين بازي حساس به سه امتياز دست پيدا كنند.

نوآموزدرادامه صحبت هايش به احتمال تغييرات دركادر فني تيم ملي اشاره كرد وگفت: درهيچ كجاي دنيا با يك شكست مربي تيمشان را عوض نمي كنند، ماهم ازاين قائده مستثني نيستيم و نمي توانيم به خاطر يك شكست كادرفني تيم ملي را تغيير دهيم.

نايب رئيس فدراسيون فوتبال به حضور مربي خارجي در كادر فني تيم ملي اشاره كرد وگفت: ماهنوزهم به دنبال يك مربي خارجي خوب هستيم تاازاودركنار كادر فني تيم ملي استفاده كنيم، اما با وجود پيگيري هايي كه كرده ايم هنوز مربي مورد نظرمان را پيدا نكرده ايم.

وي ادامه داد: پيدا كردن يك مربي خوب به اين راحتي نيست وبايد با تحقيقات بيشتريك مربي با دانش را براي هدايت تيم ملي ايران به خدمت بگيريم. با اين حال هنوزپيگيراين موضوع هستيم وبزودي آخرين اطلاعات رادراختيارعلاقه مندان قرارخواهيم داد. ناصرنوآموزدرپايان صحبتهايش ابرازاميدواري كرد: فدراسيون فوتبال بتواند هرچه سريعترمربي خارجي تيم ملي رامشخص ومعرفي كند.