  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۲

پنجاه وسومين نشست شوراي مركزي اتحاديه فوتبال تشكيل مي شود

پنجاه و سومين جلسه شوراي مركزي اتحاديه فوتبال باشگاههاي ايران ساعت 10 صبح روز چهارشنبه هفته جاري باحضور دكتر محمد دادكان رياست فدراسيون فوتبال تشكيل مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين نشست كه درمحل دائمي اتحاديه فوتبال ، مديران فوتبال باشگاههاي ليگ برتر(حرفه اي ) باشگاههاي دسته اول ، منتخب باشگاههاي دسته دوم و زيرگروه جام آزادگان پيرامون برنامه ريزي جهت اجرايي كردن 17 بند ازتفاهم نامه بين فدراسيون واتحاديه فوتبال بحث و تبادل نظرخواهند كرد.

مسائل مربوط به راه اندازي سايت اينترنتي اتحاديه فوتبال ، مراسم بزرگداشت سه تن از فيلمبردارن شبكه خبر كه در جلسات شوراي مركزي اين اتحاديه حضوري فعال داشتند و در سانحه اخير هواپيماي سي - 130 جان به جان آفرين تسليم كرده اند، تقديرازمعاونين ومشاورين اتحاديه فوتبال و ... نيز از جمله مواردي است كه درپنجاه و سومين نشست اتحاديه فوتبال مطرح خواهد شد.
همچنين ازساعت 14 جلسه مشتركي ميان مديران عامل فوتبال باشگاههاي ليگ برتربا كميسيون فني اتحاديه فوتبال پيرامون بازبيني آيين نامه ليگ حرفه اي برگزار مي شود.

کد مطلب 269931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها