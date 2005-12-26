پنجاه وسومين نشست شوراي مركزي اتحاديه فوتبال تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين نشست كه درمحل دائمي اتحاديه فوتبال ، مديران فوتبال باشگاههاي ليگ برتر(حرفه اي ) باشگاههاي دسته اول ، منتخب باشگاههاي دسته دوم و زيرگروه جام آزادگان پيرامون برنامه ريزي جهت اجرايي كردن 17 بند ازتفاهم نامه بين فدراسيون واتحاديه فوتبال بحث و تبادل نظرخواهند كرد.

مسائل مربوط به راه اندازي سايت اينترنتي اتحاديه فوتبال ، مراسم بزرگداشت سه تن از فيلمبردارن شبكه خبر كه در جلسات شوراي مركزي اين اتحاديه حضوري فعال داشتند و در سانحه اخير هواپيماي سي - 130 جان به جان آفرين تسليم كرده اند، تقديرازمعاونين ومشاورين اتحاديه فوتبال و ... نيز از جمله مواردي است كه درپنجاه و سومين نشست اتحاديه فوتبال مطرح خواهد شد.

همچنين ازساعت 14 جلسه مشتركي ميان مديران عامل فوتبال باشگاههاي ليگ برتربا كميسيون فني اتحاديه فوتبال پيرامون بازبيني آيين نامه ليگ حرفه اي برگزار مي شود.