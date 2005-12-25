با جهش بلند و پيگيري قاطع سرانه فضاي ورزشي را به دو برابر مي رسانيم

به گزارش خبرگزاري " مهر" مهندس علي آبادي كه درمراسم توديع ومعارفه مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشورسخن مي گفت، افزود: بيش از35 ميليون مترمربع بايد طي برنامه چهارم فضاي ورزشي احداث شود كه اميدواريم با جهش بلند و پيگيري قاطع درشركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي اين هدف محقق شود.

وي تصريح كرد: براي دستيابي به اين هدف و ارائه خدمات مناسب تر به هموطنان تلاش خواهيم كرد ميزان اعتبارات و سقف بودجه را براي سازمان تربيت بدني وشركت توسعه بالا ببريم.

مهندس علي آبادي ضمن قدرداني از زحمات وتلاشهاي مديرعامل و اعضاي هيات مديره سابق شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي، تيم جديد را يك تيم كاملا فني وكاري معرفي كرد و گفت: سوابق بيش از30 سال فعاليت فني ومهندسي آقاي هادياني، مديرعامل جديد شركت توسعه به خوبي نشان مي دهد كه ايشان به همراه ساير اعضاي هيات مديره توان وشايستگي لازم را جهت دستيابي به اهداف پيش بيني شده دارند.

وي افزود: مهندس هادياني درمديريت كلان پروژه هاي عمراني بويژه در وزارت راه وترابري، بنياد مستضعفان وجانبازان، سازمان مسكن وشهرداري تهران افق روشني را پيش روي مديريت سازمان تربيت بدني ترسيم مي كند.

بنابراين گزارش مهندس سيد حسين هادياني نيز دراين مراسم با اشاره به تلاشها و زحمات مديرعامل و اعضاي هيات مديره سابق شركت توسعه گفت: مديريت سابق با تلاش بسيار، زمينه را براي فعاليت همواركرده و اميدواريم با همت تيم جديد شركت كه كاملا اجرايي ومهندسي است بتوانيم اهداف مورد نظر را محقق كنيم.

اين گزارش حاكي است علي مقدس زاده، مديرعامل سابق شركت توسعه نيز دراين مراسم خلاصه اي ازگزارش فعاليتهاي شركت طي دوره مديريت گذشته را ارائه كرد.

وي ازمهندس علي آبادي بعنوان مديري با سابقه ومجرب ياد كرد وگفت: طي مدت كوتاهي كه با ايشان همكاربودم، مهندس علي آبادي را فردي باهوش و سريع الانتقال يافتم كه با درايت، خويشتنداري و پختگي سازمان ورزش را مديريت مي كند وبراي ايشان وهمكاران جديد درشركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي آرزوي موفقيت دارم.

دراين مراسم همچنين سيد اسماعيل داودي شمسي، رئيس سابق هيات مديره، علي صالح آبادي، سيد افضل موسوي و امرالله محمدي جزي، ديگر اعضاي سابق هيات مديره به ارائه ديدگاههاي خود پرداختند. درپايان مراسم ضمن اعطاي احكام مديرعامل و اعضاي هيات مديره جديد با اهداي هدايايي از مديرعامل و اعضاي هيات مديره سابق قدرداني شد.

براساس احكام جديد مهندس سيد حسين هادياني بعنوان مديرعامل، مهندس ميرمهدي نجفي به سمت رئيس هيات مديره، مهندس محمد سعيد نفريه، محمدتقي خزائي كمجاني ومهندس سعيد شاكر به سمت اعضاي اصلي هيات مديره شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي منصوب شدند.

مهندس هادياني ازسال 1360 تا 1384 در سمتهاي متعدد ازجمله مديركل راه وترابري بيرجند، مديركل راه قدس، قائم مقام معاونت جنگ موسسه توليد مسكن بنياد مستضعفان وجانبازان، معاون اجرايي سازمان مسكن، مجري طرحهاي بيمارستاني وزارت مسكن وشهرسازي، مديرمهندسي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، معاون فني و اجرايي صندوق بازنشستگي صدا وسيما، مديرعامل يادمان سازه ومديرعامل سازمان مهندسي وعمراني شهر تهران خدمت كرده است.