تلاش مديران پرسپوليس براي تامين مبلغ مورد نظر سنول گونش

به گزارش خبرنگار"مهر" در پي دو جلسه مذاكره مسئولان باشگاه پرسپوليس با سنول گونش مربي اهل تركيه ، وي صبح امروز تهران را به مقصد كشورش ترك كرد ولي قرار است وي ظرف دو، سه روز آينده درخصوص همكاري با باشگاه پرسپوليس نظرنهايي خود را اعلام كند .

درمذاكرات مسئولان باشگاه پرسپوليس با گونش توافقات لازم درخصوص مسائل فني، انتخاب كادرمربيگري و ... بعمل آمد ولي طرفين ازنظرمسائل مالي به توافقات مورد نظر دست پيدا نكردند و مقررشد در اين زمينه پرسپوليس پيشنهاد تازه اي را به اين مربي ترك تبارارائه كند .

گويا مسئولان باشگاه پرسپوليس درجذب سنول گونش مصمم هستند و درتلاش اند تا به هرنحوممكن ازطريق كمك هاي سازمان تربيت بدني ومنابع مختلف مبلغ مورد نظرگونش را كه گفته مي شود بالاترين رقم در بين مربيان خارجي شاغل در ايران است را تامين كنند . مسئولان پرسپوليس تاكنون قول هايي را از سوي سازمان تربيت بدني براي تامين مبلغ مورد نظرگونش دريافت كردند ولي قصد دارند در فاصله چند روز آينده با قطعي شدن اين قول ها زمينه حضوردائمي اين مربي تركيه اي را درايران فراهم كنند .

در اين ميان با وجود برخي مقاومت ها و مخالفت هايي كه ازسوي افراد باسابقه و پرنفوذ براي جذب گونش انجام مي شود ولي گويا با توجه به نتايج ضعيف پرسپوليس درليگ امسال اين مخالفين نيزپذيرفتند تا سكان هدايت پرسپوليس را به يك مربي حرفه اي و امتحان پس داده واگذار كنند تا حداقل فصل جاري را با كارنامه اي نه چندان ضعيف به پايان ببرند .