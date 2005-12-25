دستورالعمل بازار سازي سهام تصويب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در ماده يك اين دستور العمل آمده بازارسازي عملياتي است كه به‌منظور افزايش نقدينگي براي سهامداران جزء و كنترل دامنه نوسان قيمت انجام مي ‌پذيرد.



همچنين بازارساز، شخصي است كه به‌موجب قرارداد با يك شركت بورسي قسمتي از منابع خود را به‌ منظورعمليات بازارسازي اختصاص داده وسهامدارعمده برحسب اين دستورالعمل مي ‌تواند رأسا بازارسازي نمايد.



منظور ازكارگزاريا بازارساز نيز شركت كارگزاري بورس است كه انجام عمليات بازارسازي را در سامانه معاملات به عهده داشته و از سوي بازارساز معرفي مي ‌شود.



قرارداد بازارسازي هم قراردادي است كه به منظورعمليات بازارسازي بين بازارساز و كارگزاريا بازارساز منعقد مي ‌شود.



اين گزارش مي افزايد: درخواست بازارسازي درخواستي است كه كارگزاريا بازارساز براساس قرارداد بازارسازي آمادگي خود را به منظور آغازعمليات بازارسازي به سازمان بورس اعلام مي ‌نمايد.



كد بازارسازي نيزكد سهامداري بازارساز خواهد بود كه قسمتي از سهام بازارساز در يك شركت به آن منتقل مي ‌شود.



براساس اين گزارش درخواست انتقال به درخواستي مي گويند كه بازارساز از طريق كارگزاريا بازارساز به سازمان داده و موافقت انتقال بخشي ازسهام خود را در يك شركت به كد بازارساز در آن اعلام مي ‌نمايد.



منظور از سفارش بازارسازهم سفارش خريد و فروش بازارساز خواهد بود كه با كد بازارساز وارد سامانه معاملات شده است.



براساس ماده 2 اين دستورالعمل احراز شرايط كارگزاريا بازارساز و اعطاي مجوز به آن بر عهده سازمان است.



ماده سه اين دستورالعمل تايكد مي كند در"قرارداد بازارسازي" منعقد شده كه بايد به تأييد سازمان رسيده باشد، كليه تعهدات طرفين درعمليات بازارسازي به يكديگر و به سازمان مشخص خواهد شد.

همچنين براساس ماده چهار به منظورآغازعمليات بازارسازي، كارگزار يا بازارساز با توجه به" قرارداد بازارسازي" بايد "درخواست بازارسازي" خود را به همراه "درخواست انتقال" درصورت وجود، به نمايندگي از طرف بازارساز به سازمان ارائه نمايد.

براساس ماده پنجم نيز"درخواست بازارسازي" بايد به صراحت موارد زير را بيان نمايد.



- نام بازارساز

- نام شركت مورد نظر براي بازارسازي

- دورة بازارسازي (بر حسب روزهاي معاملاتي)

- كل سهام تعهد شده در دورة بازارسازي

- تعداد سهام تعهده شدة روزانة بازارساز

- حداكثر خريد سهام از هر كد معاملاتي در يك روز معاملاتي توسط بازارساز



به گزارش مهر ، ماده شش اين دستورالعمل نيز تاكيد مي كند"درخواست بازارسازي" توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته و در صورت مقبوليت تمامي موارد مندرج در آن، به عنوان درخواستي قابل اجرا مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.



در ماده هفتم آمده است روزهايي كه نماد معاملاتي در حالت توقف است جزء دوره تعهد شده بازارسازي منظورنخواهد شد.



ماده هشت نيز تصريح مي كند، كارگزار يا بازارساز موظف است سفارش‌هاي روزانه خريد بازارسازي را به ميزان تعهد شده، قبل از بازار حداقل 10 دقيقه قبل از شروع و حداكثر طي 15 دقيقه اول ساعات معاملات با كد بازارسازي مربوطه وارد سامانه نمايد و حجم سفارش نمي‌تواند كمتر از ميزان تعهده شده باشد.

براساس تبصره يك اين ماده همچنين درصورتي‌كه كارگزار بازارساز سفارش خريد خود را 10 دقيقه قبل از شروع معاملات وارد سامانه نمايد ساير كارگزاران مي ‌بايست سفارش‌هاي فروش خود را به نحوي اعمال نمايند كه سقف حداكثر تعداد فروش سهام به بازارساز، رعايت شود.

تبصره دو ماده فوق نيز اشاره مي كند بازارساز نمي‌تواند درطول ساعات معاملات بدون هماهنگي با ناظربازار درخواست بازارسازي خود را حذف يا تغييردهد.

براساس ماده 9 دستورالعمل بازارسازي سهام بازارساز نمي تواند با كد بازارسازي اقدام به خريد و فروش سايراوراق بهادار نمايد.



ماده 10 نيزبيان مي كند، سفارش بازارساز تنها مي‌تواند از طريق ايستگاه كاري مشخص شده كارگزاريا بازارساز وارد سامانه معاملاتي شود و در كد بازارساز نام ايستگاه مشخص شده است.



تبصره ماده 10 نيز تصريح مي كند، در قرارداد بازارسازي اوليه بايد در خصوص احتمال تعليق يا محروميت از انجام معاملات كارگزار بازارساز اوليه و فراهم نمودن شرايط انجام بازارسازي از طريق كارگزار ديگر پيش‌بيني‌هاي لازم درنظر گرفته شود.



براساس ماده11 در صورتي ‌كه قبل از ورود سفارش بازارساز به سيستم، صف فروش با حداقل قيمت مجاز بازار، بيش از حداقل امكان فروش هر كد به كارگزار وجود داشت، كارگزار بازارساز بايد روز بعد سفارش خريد معادل تعداد سهام متعهد شده روزانه را به حداقل قيمت مجاز بازار قبل از شروع بازار وارد سيستم نمايد.



ماده 12 نيز اشاره مي كند، استفاده از دستور Range براي سفارش بازارساز مجاز نيست.



همچنين براساس ماده 13 فروش به كد بازارسازي براي هر كد معاملاتي بيش از سهميه تعيين شده در يك روز معاملاتي مجاز نيست و در اين صورت كل فروش ابطال خواهد شد.