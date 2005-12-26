"علي رمضان زاده" در گفتگو با خبرنگار اعزامي "مهر" به بم افزود: آموزشكده فني و حرفه اي شهرستان بم، علي رغم مكاتبات مكرر با مسئولين، تاكنون هيچ گونه بودجه اي جهت احداث ساختمان جديد دريافت نكرده است.

وي اظهار داشت: از مهر ماه سال جاري آموزشكده فني بم به دانشكده شهيد چمران اهواز منتقل شده است و دانشجويان اين مركز آموزش عالي علي رغم تلاش مسئولان اين دانشكده در اهواز مشغول به تحصيل شده اند.

رئيس آموزشكده فني و حرفه اي شهرستان بم تصريح كرد: دانشجويان اين آموزشكده تا زمان تخصيص بودجه براي احداث ساختمان جديد در بم و راه اندازي آن، در اهواز مستقر خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر رايزني هايي با فرمانداري و اداره آموزش و پرورش بم صورت گرفته تا مدرسه اي به مركز آموزشي فني اختصاص داده شود.

"رمضان زاده" در خصوص وضعيت دانشجويان اين آموزشكده فني و حرفه اي اظهار داشت: با توجه به اينكه دانشگاه شهيد چمران اهواز با كمبود خوابگاه دانشجويي مواجه است، دانشجويان آموزشكده فني، در خوابگاهي استيجاري و به صورت خودگردان مستقر هستند. البته تنها چند نفر از دانشجويان اين آموزشكده بمي هستند.

وي ابراز اميدواري كرد: تا پايان سال جاري مدرسه اي كه قابليت و ويژگي هاي آموزشكده فني را داشته باشد به آموزشكده فني اختصاص يابد.