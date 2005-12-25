طرح توسعه آموزش مهارتهاي زندگي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بررسي شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين جلسه اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با ارايه پيشنهاداتي براساس منابع ديني ، مباني روانشناختي اسلامي ، علوم تربيتي و ... به منظور توانمند سازي زنان برضرورت بررسي موضوع مهارتهاي زندگي از جهات مختلف سني ، حيطه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي براي رسيدن به يك زندگي مطلوب ، تدوين و تنتظيم سياست جامع و عام براي توانمند سازي تمام افراد جامعه و ايجاد توازن در سطح جامعه تاكيد كردند .

همچنين ضرورت بازنگري كتابها و منابع آموزشي و روش آموزشهاي موجود استفاده از تجربيات و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر مشروط بر بومي سازي آن بر اساس اصول و مباني فرهنگ اسلامي ايراني مورد توجه قرار گرفت.