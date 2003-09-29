آمريكاييها از مديريت بحران پس از پيروزي بي بهره هستند

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دو برداشت از نظم نوين جهاني در مقابل هم صف آرايي كردند : نگاه آمريكايي و نگاه غير آمريكايي .

مهدي مطهر نيا كارشناس مسائل بين المللي بابيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: برداشت آمريكايي با توجه به وضعيت بين المللي كنوني تلاش مي كند تا از نيروهاي نظامي خود طبق وصيت نيكسون براي ايجاد يك امپراطوري مدرن در نظام بين المللي استفاده كند، به عبارت ديگر آمريكاييها خواهان يكجانبه گرايي هستند كه در دو دهه اخيرفرصت بوجود آمدن آن فراهم شده است .

وي افزود: ناظران بين المللي معتقدند كه اين آرزوي بوش اول است كه تحت عنوان نظم نوين جهاني البته با ديدگاه آمريكايي وارد ادبيات سياسي شد. از سويي ديگر تغيير و تحولات بين المللي به سمت و سويي حركت مي كند كه انحصار قدرت هر روز نسبت به روز پيش از دست آمريكاييها خارج مي شود وآنها به خوبي واقفند كه رقبايشان با خرد ورزي و دورانديشي ، افق آينده نظام بين الملل را در ديدگاهي ديگر از آرايه نوين جهاني پي مي گيرند.

مطهرنيا تاكيد كرد : در اين برداشت به واقع تلاش مي شود كه الگوي جامعه مدني ازسطح فرو ملي به سطح فراملي تسري پيدا كند، به عبارت ديگر احترام به قدرت دولت،كشورها همراه با الزامات ناشي از نياز به همكاري دسته جمعي در سطح فراملي پذيرفته شود و در واقع در چهارچوب اين تحرك نظم جديد يالتايي تحت عنوان يالتاي 2 شكل نهايي پيدا كند.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه اروپاي متحد پرچمدار اين حركت است و چين در حاشيه، ازاين تحرك حمايت مي كند اظهار داشت : اتحاديه اروپا و آسياي خاوري به رهبري چين در يك رقابت شديد ولي درعين حال كنترل شده با آمريكا هستند . به همين دليل است كه اتحاديه اروپا به خصوص انگليس رويه دو گام به جلو و يك گام به پس را نسبت به سياستهاي آمريكا در پيش گرفته است بطوري كه در رقابت، دو گام به جلو و از سوي ديگر در توافق با آمريكا در وضعيت هرج و مرج بين المللي يك گام به عقب بر مي گردد. در واقع اروپاييها به دنبال منافع خود در اين آشفته بازارسياسي هستند به عبارتي با وجود رودررو بودن با آمريكا نمي خواهند كه خود رادركنارآمريكا نشان دهند تا به اعمال او مشروعيت بخشيده و چالشهاي مقابل آمريكا را كاهش دهند. به نظر مي رسد كه اروپاييها از فرسايش توان امريكا در محيطهاي بحران زا در درازمدت سود مي جويند و البته در اين زمينه بايد نقش برخي از كشورهاي اروپايي را كه داراي حياتهاي چند زيستي هستند جدي گرفت.

اين تحليلگر مسائل بين الملل در ادامه مهمترين چالش در مقابل آمريكا را امنيت دانسته وتاكيد كرد: اگر اين امنيت فراهم نشود نياز آمريكاييها در درازمدت فراهم نخواهد شد . البته اين چالشها را حفره هاي عميقي براي آمريكا نيست اما در دراز مدت درصورت فقدان مديريت مي توانند مسئله برانگيز باشد . از اين منظر بحران مديريت پس از پيروزي در سياستهاي آمريكا به خوبي قابل مشاهده است. اين بحران و چالشها مي تواند هم به مثابه يك فرصت براي ايالات متحده باشد و هم به عنوان يك تهديد منافع آنها را به مخاطره بيندازد وچون در وضعيت هرج و مرج بين المللي ارتشها و قدرتهاي سخت افزارنظامي حرف اول را مي زند لذا با توجه مخاطره انگيز بودن آينده براي آمريكا ، سياستمداران آن كشور دكترين پيش دستي رابه جاي دكترين بازدارندگي درمقابل سياست اروپا انتخاب كرده اند.

مطهرنيا حمله به عراق و فتح آن از سوي آمريكا را دنباله سياستهاي يكجانبه گرايانه آمريكا دانسته واظهارداشت : از سويي آمريكاييها هنوز سعي مي كنند تا شبح صدام را زنده نگه دارند و از طرف ديگر جو امنيتي عراق را در حالت سيال مديريت كنند و حضور خود را توجيه پذير سازند تا در سوي ديگر با نزديك شدن انتخابات نوامبر سال آينده در امريكا ، نئومحافظه كاران خود را بهترين گزينه براي انتخاب نشان دهند، البته مردم عراق تا حدودي مي توانند وضعيت موجود را بر ديكتاتوري صدام حسين ترجيح دهند لذا مديريت زمان و ايجاد اعتدال وهمچنين وضعيتي تدبير شده براي حل معضل عراق مورد تاكيد است . ارتش آمريكايي ارتش تهاجم است و كمتر با مديريت مستقيم در كشورهايي چون عراق مواجه بوده است هر چند تلاش دارد كه با شناخت دقيق از موقعيتي كه درآن قرار دارد از اين حفره ها خارج شود، اما در مجموع نقش انگليسي ها و تجربه آنها را در اداره اين محيط مي توان موفق تر دانست .

اين كارشناس روابط بين الملل اذعان داشت : آمريكاييها رقابت خود را در جهان جدي مي دانند وخواهان تسلط كامل برمناطق نفت خيزي هستند كه از مصر تا شبه قاره هند را در بر مي گيرد كه به نوعي كمربند طلايي قدرت شناخته مي شود . در اين وضعيت كه نظم كهن فرو ريخته ، يالتا رنگ باخته و يالتاي 2 نهايي نشده است رويكرد راديكال يا محافظه كار در آمريكابا استفاده از قدرت نظامي خود و مقاومت در حفظ حاكميت سرزمينهاي فتح شده به دنبال تحكيم جايگاه بين المللي خويش براي آينده هستند. وي تاكيد كرد: اگرآمريكائيهاآمادگي خود رابراي پذيرش ديگر نيروها در عراق اعلام مي كنند به اين دليل است كه بتوانند در حوزه عقلانيت ابزاري از ديگران سود برده و در حوزه عقلانيت تفاهمي و ارتباطي ديگر كشورها پيش قراول حل چالشهاي فراروي آمريكا در عراق باشند.