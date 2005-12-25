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۴ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۱۹

سرمربي تيم ملي فوتبال :

منتظر قرعه كشي مسابقات جام ملتهاي آسيا هستيم// براي دهه اول اسفند دو بازي تداركاتي پيش بيني كرده ايم

منتظر قرعه كشي مسابقات جام ملتهاي آسيا هستيم// براي دهه اول اسفند دو بازي تداركاتي پيش بيني كرده ايم

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان گفت : براي انتخاب حريفان تداركاتي جهت آماده سازي تيم ملي در راه جام جهاني ، منتظر قرعه كشي مسابقات جام ملتهاي آسيا هستيم .

به گزارش خبرنگار"مهر" برانكو ايوانكوويچ سرمربي كروات تيم ملي كه جهت گذراندن ايام كريسمس در كشورش به سرمي برد درگفت وگو با پايگاه اطلاع رساني فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب افزود: كليد نهايي براي آسانترشدن كارها درراه برگزاري بازيهاي تداركاتي جهت آماده سازي تيم ملي در جام جهاني آلمان، 14 دي ماه روز قرعه كشي مسابقات جام ملتهاي آسيا در مالزي خواهد بود، چرا كه با مشخص شدن حريفان مان در اين جام همه چيز روشن مي شود و با آسودگي خاطر و متناسب با حريفان خود در آلمان، تيم هايي را براي بازي تداركاتي انتخاب خواهيم كرد .

برانكو افزود: از سوي كميته فني تيم هاي ملي تعدادي از تيم هاي مطرح را جهت انجام بازي تداركاتي در روزهاي 22 فوريه(سوم اسفند ) و اول مارچ(10 اسفند) كه روزهاي تعيين شده ازسوي فيفا براي بازيهاي دوستانه و تداركاتي هستند را در نظر گرفته ايم و اين كميته از طريق كميته روابط بين الملل فدراسيون درحال رايزني با تيم هاي مذكور است تا درصورت توافق با هر كدام از آنها يا در تهران و يا در كشورمذكور بازي هاي تداركاتي را برگزار كنيم.

کد مطلب 270039

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