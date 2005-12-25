جاي خالي مشاوران ادبي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مصداق روشن آن ، بسياري از فيلمهاي سينمايي و سريالهاي تلويزيوني است كه علاوه بر برخورداري ازطرح اوليه و فيلمنامه و ... ، كه اساسا وامدار" متن " و " قلم " هستند ، از نغمه هاي موزون و اشعاري نيز در آغاز و پايان بهره مي گيرند و همين موضوع باعث كثرت مخاطبان و جلوه گري بيشتر فيلم يا سريال در بينندگان مي شود .



به اعتقاد "حميد هنرجو" ، تحليلگر ادبي مهر ، نگاهي به گذشته فرهنگي اين سرزمين نيز مويد حضور پررنگ ادبيات ( شعر و داستان ) در متن جامعه است ، هنوز در كنج خانه ها ، موزه ها و تفريح گاه هاي بومي و منطقه اي ما كه مورد علاقه جهانگردان نيز واقع مي شوند ، نسخ قديمي از يك نوشته يا شعري است كه از قرنهاي گذشته برجاي مانده و از اعتبار فرهنگي و تاريخي خاصي برخوردار است ، اگر محتواي آن ناديده گرفته شود باقي هر چه هست ، اوراقي پوسيده با جلدي فرسوده است و بس و آنچه به كاغذ پاره هاي موجود اعتبار و هويت مي بخشد ، اشعار يا نوشته هايي است كه از خردمند ، اديب يا عالم فرزانه اي بر آن منقوش گرديده است .



با زهم يك مصداق عيني تر . در خانه هرخانواده اصالتمند و فرهنگمدار ايراني ، در كنار قرآن حكيم و مجيد ، يك جلد ديوان " حافظ " هم هست ، حال بماند كه ايراني فرهيخته و فاخر از سعدي و مولوي و عطار و خيام هم غافل نيست . بارها چه قابها ديده ايم بر ديوارها كه تامل در آنها ما را به ضيافت زيبايي و تلفيق ادب و هنر مي برد ، نظاره سخني منظوم و شعري ژرف و معناگرا كه به دست هنرمند يك خوشنويس سپرده شده و تا توانسته است از هنرخويش مايه گذاشته كه نظر هرفرد هنردوست را - چه ايراني و چه غير ايراني - به خود جلب مي كند ، اما نبايد از خاطر برد كه " شعر " يك شاعر ايراني دستمايه كار هنرمند خوشنويس قرار گرفته و شايد معجزه كلام شاعر ، خوشنويس فهيم را بر سر ذوق آورده است .





آيا انتخاب كسي يا كساني از جمع چشمگيرنويسندگان و شاعران معاصر و متعهد به عنوان مشاور يا مشاوران ادبي وزير ارشاد ، كه آثار برخي از آنها راه به بازارهاي جهاني نيز برده است و خوشبختانه درهيچ شرايطي همراهي با انقلاب اسلامي و همصدايي با مردم را از ياد نبرده اند ، كاري دشوار و ناشدني است ؟

اما همين هنر فاخر يعني " ادبيات " در دو شاخه تخصصي خود " شعر " و " داستان " در دوره هاي مختلف مورد كم مهري و بي عنايتي قرار گرفته است ، همين چندي قبل بود كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در جمع خبرنگاران كم توجهي و جفا به ادبيات ، به ويژه ادبيات متعهد را تائيد و خبر از برگزاري جشنواره اي ملي براي ادبيات در آينده اي نزديك داد كه در ادامه گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، نظر بسياري از فعالان وادي فرهنگ و ادب را در اين خصوص جويا شد . اينكه جشنواره مذكور ، كي و كجا برگزار مي شود حكايتي ديگر است كه البته نبايد از ميدان توجه اهل ادب و مسئولان فرهنگي به دور بماند ، اما نكته مهم تر ، جاي خالي مشاور يا مشاوران ادبي در ساختار تشكيلاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه خلاء وجودي آن در بسياري از موارد خود را نشان مي دهد ، در واقع موضوع " ادبيات " با همه مباحث تخصصي خود ، متاسفانه ظاهرا اهميتي ندارد ، اين درحالي است كه چندين دفتر و كانون و واحد و ... مرتبط با شاخه هاي ديگر فرهنگ و هنر در اين وزارتخانه يا تحت نظارت و حمايت آن وجود دارد ، اما مادر همه اين هنرها يعني " ادبيات و قلم " همچنان بدون حامي است !در چنين شرايطي ، طبيعي است اگر شاهد كتابسازي هاي افراطي در سطح جامعه ادبي ، ظهور نحله هاي بي پشتوانه و بعضا مشكوك درحوزه ادبيات ، نارضايتي مولفان ، شاعران ، نويسندگان و ... از كم توجهي نسبت به آنان و ... باشيم . زيرا جاي مشاور ادبي در كنار يكي از عالي ترين مقامات فرهنگي در كشور خالي است و البته ارائه مشورت و تحليل در مورد موضوعات ادبي ممكن است از عهده مشاوران ديگر نيز - مانند مشاور هنري - ساخته باشد ، اما اتفاقي كه مي افتد ، ايجاد فاصله بيشتر بين اهل ادب در مقام توليد كنندگان آثار ادبي و مسئولان امر مي شود كه قطعا پيامد مناسبي را براي طرفين ندارد .به اعتقاد تحليلگر ادبي مهر ، كم توجهي به ريشه ها و اصل فرهنگسازي كه يكي از مصاديق بارز آن توليد كتاب و آثار ادبي است ، زيانبار است و به فعالان حوزه ادبيات و نسلهاي جديدي كه با دغدغه نوشتن و سرودن درفضاي انقلاب اسلامي و مفاهيم ديني و معنوي ، اميدوارانه به ميدان آمده اند ، زيانبارتر . بايد پرسيد آيا انتخاب كسي يا كساني از جمع چشمگيرنويسندگان و شاعران معاصر و متعهد به عنوان مشاور يا مشاوران ادبي وزير ارشاد ، كه آثار برخي از آنها راه به بازارهاي جهاني نيز برده است و خوشبختانه درهيچ شرايطي همراهي با انقلاب اسلامي و همصدايي با مردم را از ياد نبرده اند ، كاري دشوار و ناشدني است ؟ اگر چنين است ، پس پذيرش اينكه كساني دراين حوزه تصميم يا اعمال نظر كنند كه اصولا ورود يا شناختي نسبت به " ادبيات " ندارند ، چندان هم دشوار نيست !وضعيت كنوني ادبيات معاصر ، درصورت تداوم شرايط موجود ، به باغي در بسته ، با درختهاي كهنسال و پربرگ و بار كه دور و بر آنها با نهال هاي نورس پر شده است ، مي ماند ، هرچقدر هم كه آب و نور و هوا به اين درختان كهنسال و ريشه دارنرسد ، تا زمان معيني سرپا هستند هرچند بالاخره زمان افول آنها نيز فرا مي رسد ، اما اگر اين دربسته ، باز شود و تبرها هجوم بياورند ، بعيد است كه نهالها ديگر فرصت رشد پيدا كنند ، تكليف درختان كهنسال كه ديگر معلوم است ، اما راستي پس كي مي خواهيم از اين نهال ها درخت بسازيم ؟