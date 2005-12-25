آمار بازسازي در مناطق زلزله زده بم ؛ واحدهاي تكميل شده تجاري 2/0 درصد ، مسكوني شهري 6 درصد ، روستايي 80 درصد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به بم در دومين سالگرد حادثه دلخراش زلزله آمار متفاوتي از روند بازسازي در اين شهرستان ارائه شده است . بعبارت ديگر آمار نهادهاي مختلف بعضاً در تعداد واحد‌هاي تخريب شده يا تعداد واحدهاي بازسازي شده و يا هر دو مورد متفاوت است .

بر اساس گزارش مهر 11 ستاد از استان‌هاي خراسان رضوي ، اصفهان ، تهران ، گيلان ، كردستان ، كرمان ، آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، مازندران ، سيستان و كرمانشاه در ستاد كل بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان بم كار بازسازي واحدهاي مسكوني شهري و تجاري را دنبال مي‌كنند . و 9 ستاد از استان‌هاي بوشهر ، خراسان رضوي ، اردبيل ، چهارمحال بختياري ، سمنان ، هرمزگان ، يزد ، همدان و خراسان جنوبي مسئوليت بازسازي واحدهاي روستايي را بعهده دارند .

در بخش واحدهاي روستايي 25110 واحد از 454 روستا خسارت ديده‌اند كه تا تاريخ 25/9/84 براي 24307 واحد از اين تعداد در ستاد كل بازسازي مناطق زلزله زده پرونده تشكيل شده است . فعاليت هاي انجام شده در اين بخش بدين شرح است : اتمام نقشه برداري 113 واحد ، تعداد طرح كالبدي تصويب شده ، 109 ، تعداد طرح تفصيلي تصويب شده 4 ، بتن ريزي فونداسيون 23858 ، نصب اسكلت 23098 ، ديوارچيني 21944، پوشش سقف 21965 كه از مجموع اينها تعداد 20010 واحد پايان كار گرفته و به بهره برداري رسيده است.

در بخش واحدهاي مسكوني شهري مناطق زلزله زده شهر بم و بروات تا تاريخ 25/9/84 جمعاً 23826 واحد در ستاد كل بازسازي تشكيل پرونده شده است كه براي 16960 واحد پروانه صادر شده است . از همين تعداد بتن ريزي و فونداسيون 11398 واحد ، اجراي اسكلت 7921 واحد ، ديوارچيني 5760 واحد ، پوشش سقف 5686 واحد ، نماكاري 2713 واحد ، در شرف بهره‌برداري 2436 واحد كه نهايتا از مجموع واحدهاي خسارت ديده 1612 واحد به بهره‌برداري رسيده است .

در بخش واحدهاي تجاري مناطق زلزله زده شهر بم و بروات تا تاريخ 25/9/84 از مجموع واحدهاي خسارت ديده ، براي 2418 واحد پرونده تشكيل شده است كه از اين تعداد براي 445 واحد پروانه صادر شده ، 237 واحد پي كني ، 94 واحد بتن ريزي فونداسيون ، 44 واحد اجراي اسكلت ، 19 واحد اجراي سقف ، 20 واحد ديوارچيني ، 9 واحد نماسازي و نهايتاً از مجموع واحدهاي خسارت ديده ، 8 واحد پايان كار گرفته و به بهره‌برداري رسيده است .

از سوي ديگر برخي نهادها از جمله فرمانداري بم تعداد واحدهاي خسارت ديده مسكوني در روستاها را 25110 واحد عنوان كرده است كه با توجه به 20010 واحد بازسازي شده ، مي‌توان گفت 68/79 درصد از بازسازي واحدهاي روستايي به انجام رسيده است . در بخش شهري با احتساب 26132 واحد خسارت ديده و تعداد 1615 واحد تكميل شده تنها 2/6 درصد از بازسازي واحدهاي مسكوني شهري انجام شده است . همچنين از 3704 واحد تجاري خسارت ديده در كانون زلزله فقط 8 واحد به بهره‌برداري رسيده است . يعني حدود 2/0 درصد .

همچنين با احتساب 108 باب مدرسه تخريب شده از مجموع 168 باب كل مدارس شهرستان بم ، تعداد 38 واحد تعميري و 49 واحد احداث شده است كه اين تعداد 37 درصد بازسازي مدارس اين شهرستان را تشكيل مي‌دهد .