پاپ درباره خطر از بين رفتن معنويت هشدار داد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پاپ به صدها هزار نفري كه در ميدان باراني سنت پيتر جمع شده بودند گفت: زنان و مردم در عصر تكنولوژي در معرض قرباني كردن دستاوردهاي فكري خود قرار دارند كه اين امر به بي ثمري معنوي و پوچي قلب مي انجامد.

رهبركاتوليكهاي جهان كه در ايوان سرپوشيده ميدان سنت پيتر، درست در مكاني كه براي اولين بار به عنوان پاپ براي مردم دست تكان داد ايستاده بود و اولين پيام روز كريسمس خود را به عنوان پاپ ايراد مي كرد گفت: بيدارشويد زنان و مردان هزاره سوم!

جمعيت بسياري در ميدان سنت پيتر گردهم آمده بود و به پيام پاپ گوش فرا دادند. در ميان اين جمعيت حضور هزاران كودك كه در زير چترهاي رنگي درميدان سنت پيتر كنار صحنه تولد حضرت عيسي (ع) و درخت كاج 30 متري گردهم آمده بودند قابل توجه بود.

رهبر 2/1 ميليارد كاتوليك جهان افزود: عصر مدرن اغلب به عنوان بيداري استدلال از خواب خود و روشنگري بشريت پس از يك عصر تاريكي توصيف مي شود؛ اما بدون نور عيسي مسيح، نور استدلال براي روشنگري بشريت و دنيا كافي نيست.

پاپ در پيام خود كه به صورت سنتي خواستار صلح براي جهان مي شود، براي افرادي كه در راستاي حفظ صلح فعاليت مي كنند و از خشونتهايي كه منجر به قوم كشي مي شوند ممانعت به عمل مي آورند دعاي خير كرد و در اين دعاي خود توجه خاصي به دارفور مبذول داشت.

وي از نشانه هاي اميد و صلح در خاورميانه، عراق و لبنان استقبال كرد؛ اما اظهار داشت: اين اقدامات بايد به واسطه حكمت و انصاف حفظ شوند.

پاپ همچنين براي تسريع فرآيند گفتگو در شبه جزاير كره و آسيا دعا كرد.