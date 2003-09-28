عراق، ويتنامي ديگر است

در پي ناكامي هاي آمريكا مبني بر فراخوان نيرو از ديگر كشورها به عراق ، برخي ناظران روابط بين الملل اين اختلاف نظر را يك جريان جديد در بحران خاورميانه ، بويژه عراق قلمداد ميكنند ..برخي از كارشناسان معتقدند كه اين مسئله مي تواند افق جدايي برخي كشورها از سياستهاي يكجانبه گرايانه آمريكا را به نمايش گذارد.

دكتر مجيد صفا تاج كارشناس روابط بين الملل معتقد است كه آمريكا حداقل دو دهه است كه چشم طمع به منابع خليج فارس دوخته و با اجراي سياستهاي مختلف سعي در تسلط بر منطقه و خصوصا چاههاي نفت موجود در آن را دارد.

وي در گفتگويي با خبر نگارمهرگفت : برنامه شركتهاي نفتي آمريكايي اين بود كه بتوانند براي سلطه بر جهان كليد نفت خاورميانه را در دست بگيرند و در ابتدا با سناريوي اشغال كويت شروع و سپس با حمله به عراق و اشغال آن اين برنامه را به اجرا گذاشتند. اگر رژيم صدام حسين شرايط وهشدارهاي مجامع بين المللي را مي پذيرفت عراق دچار اين معضل نمي شد و آمرييكاييها در عراق مستقر نمي شدند .

اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اين كه آمريكا براي حمله به عراق نتوانست نظر سازمان ملل و كشورهاي اروپايي را با خود همراه كند افزود :

پيش بيني آمريكاييها براي حمله به عراق اين بود كه چون مردم از صدام ناراضي هستند ديگر مشكلي براي حاكميت بر عراق وجود نخواهد داشت اما از فرداي همان روز عمليات ضد آمريكايي شروع شد و تا امروز ادامه دارد . آمريكايها خود را از حل اين معضل عاجزمي بينند و در صدد برآمدند تا بدون اين كه نقش رهبري خود را درعراق كم كنند نقش ديگر سازمانهاي بين المللي را در اداره عراق پررنگتر جلوه دهند اما چون همان سياست قبلي را در پيش گرفتند متحدان اروپايي آنها از جمله فرانسه ازاعزام نيرو به عراق براي كنترل انقلابهاي مردمي سرباز زدند ومقامات آمريكايي كه از ترغيب غرب ، تركيه وبرخي از كشورهاي اسلامي براي كمك نااميد شدند دست به افزايش نيرو هاي نظامي جديد درعراق زدند كه ده هزار نفر آنها به عراق اعزام شده و پنج هزار نفر ديگر اماده باش هستند كه البته اين مقدار نيرو هم تكاپوي اداره عراق را ندارد.

صفا تاجبا تاكيد بر اين كه نيروهاي امريكايي عملا نتوانسته اند از حل بحرانهاي موجود در عراق موفق بيرون بيايند اظهار داشت: ايالات متحده خواهان سلطه كامل بر منطقه خليج فارس و چاههاي نفت عراق است و حاضر است كه با چالشهاي بيشتري مواجه شود ولي سكان رهبري عراق را به دست سازمان ملل ندهد. به عبارت ديگر آمريكايي ها بين بد و بدتر در اداره امور عراق، بد را انتخاب كرده اند . البته آمريكا مي توانست با برگزاري رفراندوم ، دخالت دادن سازمان ملل در اوضاع عراق و همچنين اتنقال حكومت به عراقي ها ا فشارهاي بين المللي را كاهش دهد ولي با انجام اعمال خودسرانه دامنه نفرت را در بين مردم جهان گسترش داد.

اين استاد دانشگاه در پايان اظهار داشت : با شرايط پيش آمده در روزهاي آتي بايد منتظر شدت گرفتن عملياتهاي انتحاري و اعتراضات ضد آمريكايي در عراق باشيم ولي به هر حال باز هم عملا مردم عراق قرباني اين عملياتها هستند.