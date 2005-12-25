تاكيد دولت و مجلس بر تدوين بودجه عملياتي براي سال 85 / دستور جلسه بعدي: بررسي عملكرد بانك ها و نرخ سود بانكي

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين جلسه مشترك كه به ميزباني دولت و با حضور احمدي نژاد و حداد عادل به همراه چند عضو ديگر از قواي مجريه و مقننه برگزار شد ، ابتدا گزارشي از درآمدها و هزينه هاي دولت اعم از ارزي و ريالي قرائت گرديد و نيز پيش بيني از روند اين درآمدها و هزينه ها در ادامه سال صورت گرفت .

پيش بيني منابع درآمدي و هزينه هايي كه بايد در تدوين بودجه سال 85 مد نظر قرار بگيرد از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه مشترك بود.

در اين جلسه همچنين دولت و مجلس بر لزوم عملياتي كردن بودجه سال آينده تاكيد كرده و اعلام كردند كه اين بودجه فقط بر مبناي افزايش سنواتي رشد نخواهد يافت و نگاه اصلي به آن عملياتي شدن آن خواهد بود.

به گزارش "مهر"، بحث بودجه در اين جلسه پايان نيافت و تصميم گرفته شد، در جلسه آينده كه هفته آينده برگزار خواهد شد، بررسي اين موضوع ادامه مي يابد.

عمده مباحث مطرح شده در جلسات مشترك دو قوه ، اقتصادي خواهد بود كه جلسه هفته گذشته نيز در خصوص كسري بودجه بوده است.

اين گزارش مي افزايد: عملكرد بانك ها و ميزان نرخ سود بانكي دستور كار جلسه آينده دولت و مجلس عنوان شده است.