سايت رسمي سيد محمد خاتمي به زودي راه اندازي مي شود/ "مردي با عباي شكلاتي" وبلاگ خاتمي نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ابطحي در وبلاگ رسمي و شخصي خود به سفارش رييس جمهوري سابق تاكيد كرد كه اگرچه با راه اندازي وبلاگ مورد نظر، خاتمي يك گام به وبلاگ نويسي نزديك شده، اما به زودي سايت رسمي و شخصي وي راه اندازي خواهد شد.

وي در "وب نوشته ها" نوشت: چند شب پيش خبر دار شدم كه وبلاگ آقاي خاتمي راه اندازي شده است كه از اين مساله هم خوشحال شدم وهم تعجب كردم.

ابطحي ادامه داد: هنگامي كه وبلاگ را باز كردم، ديدم اسم سايت"مردي با عباي شكلاتي" است. فرداي آن شب، مراسم چلچراغي ها بود. در آنجا به عنوان يك سورپرايز گفتند كه بروبچه ها اين وبلاگ را درست كرده اند و به آقاي خاتمي هديه كرده اند.

اين لطفي بود كه دوستان آقاي خاتمي به ايشان ابراز داشته بودند.

وي افزود: آقاي خاتمي در پاسخ به محبت آنها يادداشتي رسمي وغير وبلاگي نوشته بود كه آنها هم آن را روي سايت گذاشته بودند، اما بلافاصله اين سايت به عنوان وبلاگ آقاي خاتمي معرفي شد و خبر آن يك خبر جهاني شد كه آقاي خاتمي وبلاگ نويس شده و اولين پست وبلاگش راهم نوشته است.

رييس دفتر سابق خاتمي اضافه كرد: از اصل اين كه به هر شكل آقاي خاتمي وبلاگ بنويسد، خوشحالم، اما امروز رفتم دفتر آقاي خاتمي كه هم اصرار كنم ادامه دهد و هم پيشنهاد دهم از اين به بعد اسم سايت را تغيير دهد و گفتم تا وقتي لطف بچه ها بوده مي شود اسمش مردي با عباي شكلاتي باشد.

ابطحي تصريح كرد : از اين به بعد كه به عنوان سايت و وبلاگ خود آقاي خاتمي ميشود درست نيست اسمش اين باشد. ضمن آن كه خاتمي به يك سايت رسمي هم نياز دارد كه در آن سخنراني ها و خبرهاي رسمي اش باشد تا هم امكان دسترسي به گفته ها و انديشه هاي وي باشد وهم خبر گزاريها وعلاقمندان بتوانند اخبار خاتمي را دنبال كنند.

به گزارش"مهر"، مشاور خاتمي در ادامه يادداشت خود اعلام كرد : اصلا برداشت آقاي خاتمي اين نبوده كه اين وبلاگ شخصي اش باشد. به من هم گفت اين توضيح را بنويسم.

وي از راه اندازي قريب الوقوع سايت رسمي سيد محمد خاتمي خبر داد و گفت : البته قرارشد زودتر سايت رسمي آقاي خاتمي راه اندازي شود كه هم در آن اخبار و مطالب رسمي ايشان بيايد وهم بخشي براي وبلاگ نويسي باشد ، همچنين گاهي در وبلاگ مردي با عباي شكلاتي و نيز بقيه سايتهايي كه علاقمندان ايشان آماده كرده اند، مطالبي بنويسد.

رييس دفتر سابق خاتمي اظهار داشت : خاتمي دوست داشت اعلام شود كه اين سايت و وبلاگ آقاي خاتمي نيست و از بچه هايي هم كه اين سايت را درست كرده اند خيلي تشكر ميكرد.

ابطحي اذعان داشته كه خاتمي از اينكه اهالي وبلاگ گلايه كرده كه چرا متن آن وبلاگ را به صورت وبلاگي ننوشته است. آقاي خاتمي همچنين از حجم بالاي كامنت ها و ايميل ها هم صحبت مي كرد كه اگر قرار باشد به آنها پاسخ دهد، چه قدر وقتش راخواهد گرفت.