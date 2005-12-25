رئيس جمهوري و اسقف ماروني هاي لبنان بر اهميت تحكيم وحدت ملي در اين كشور تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اميل لحود و صفير امروز در سالروز ميلاد حضرت مسيح با هم ديدار كردند.



دراين ديدارطرفين، اوضاع عمومي كشور و مواضع سياسي داخلي وتحولات بين المللي را بررسي كردند.



دراين ديدار لحود و صفير بر ضرورت تحكيم وحدت ملي وتقويت وفاق از طريق گفتگوي ملي فراگير كه همه مسائل و موضوعات با دقت و دورانديشي و مسئوليت پذيري و مشاركت همه لبناني ها بدون استثناء تاكيد كردند.



به نوشته مطبوعات لبنان، طرفين همچنين اوضاع امنيتي كشور را بررسي كردند و بر ضرورت تلاش براي توقف سريال جناياتي كه لبنان از ماههاي گذشته شاهد آن بوده است و رفع ابهامات و پيچيدگي ها و عاملان و طراحان اين حوادث و پيگرد آنها، تاكيد كردند.



لبنان طي ماههاي اخير شاهد انفجارهاي متعددي بوده است كه بيشتر آنها درمناطق مسيحي نشين روي داده است و شخصيتهاي سياسي و رسانه اي ازجمله رفيق الحريري نخست وزير، سميرقصير روزنامه نگار، جرج حاوي دبيركل اسبق حزب كمونيست و آخرين مورد آن ترور جبران تويني نماينده پارلمان اين كشور بوده است.

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