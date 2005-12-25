دستاوردهاي انگليس در دوره رياست بر اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري مهر ، دولت انگليس به نخست وزيري " توني بلر " در تاريخ اول ژوئن (10 تير) سال جاري ميلادي رياست دوره اي اتحاديه اروپا را از لوكزامبورگ تحويل گرفت.

لندن در اين دوره شش ماهه كه تا آغاز سال جديد ميلادي به طول مي انجامد فعاليتهايي را در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده اتحاديه اروپا انجام داده است .

انگليس همزمان با در اختيار گرفتن رياست دوره اي اتحاديه اروپا برنامه هايي مانند اصلاحات اقتصادي و اجتماعي ، يكسان كردن سياستهاي كشاورزي ، مسائل امنيتي و قضايي ، امور مرتبط با مهاجرت و پناهندگي ، افزايش تعداد اعضا ، سياستهاي خارجي مشترك و برخي ديگر از اين موارد را در اولويتهاي كاري خود گنجانده بود .

لندن در حالي عهده دار رياست دوره اي اتحاديه اروپا شد كه با پاره اي مشكلات داخلي دست و پنجه نرم مي كرد .

مخالفت مردم دو كشور فرانسه و هلند عمده ترين چالش دولت انگليس در مسير فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تصويب و اجراي قانون اساسي واحد بود . البته پيش از اين پيش بيني شده بود كه در دوره رياست انگليس مسئله قانون اساسي واحد جاي طرح بسياري نداشته باشد ، اما برخي تحليلگران اعلام كردند كه انگليس براي پيشي گرفتن از فرانسه رقيب ديرينه خود گامهايي را در اين مسير بردارد .

انگليس در زمينه افزايش تعداد اعضاي اتحاديه اروپا نيز نتوانست گام چندان جدي بردارد . كشورهاي روماني ، بلغارستان و تركيه از مدتها پيش از رياست انگليس در اتحاديه اروپا كانديداتوري خود را براي پيوستن به اين اتحاديه اعلام كردند ، اما تنها چيزي كه در اين ميان مشخص شد اين بود كه شرايط لازم براي عضويت روماني و بلغارستان در اتحاديه اروپا در سال 2007 ميلادي تحقق پيدا مي كند .

اين در حالي بود كه 25 عضو اتحاديه از تاريخ 3 اكتبر مذاكرات جدي خود را در خصوص پيوستن تركيه به اين اتحاديه آغاز كردند . كارشناسان مسائل اروپا معتقدند كه اين مسئله تنها نقطه عطف دوره رياست انگليس است .

مسئله تصويب بودجه اتحاديه اروپا در سالهاي 2007 تا 2013 ميلادي و فراهم آوردن شرايط مساعد براي همه گير شدن يورو ( پول واحد ) در تمامي كشورها بزرگترين و مهمترين چالش پيش روي دولت انگليس در اين دوره 6 ماهه بود .

انگليس در حالي موفق به تصويب بودجه هفت ساله اتحاديه اروپا شد كه نه تنها نتوانست گامي در خصوص اصلاح يارانه هاي كشاورزي بردارد بلكه مجبور به چشم پوشي از بخش عمده اي از تخفيفهاي مالياتي خود نيز شد .

تحليلگران مسائل اروپا اعلام كردند كه انگليس موفقيت در تصويب بودجه را به بهاي از دست دادن 5/10 ميليارد يورو از تخفيف هاي مالياتي به دست آورد .

اين مسئله يعني برگ جديدي در مناسبات انگليس و اتحاديه اروپا ، زيرا لندن پيشتر اعلام كرده بود كه تنها در صورت اعمال اصلاحات در يارانه هاي كشاورزي از تخفيف هاي مالياتي خود چشم پوشي مي كند .

در اين راستا قراردادي كه بين فرانسه و آلمان در سال منعقد شد اين مجال را مي دهد كه سالانه 1 درصد به هزينه هاي كشاورزي اتحاديه اروپا افزوده شود .

به گزارش "مهر" تمامي اين موارد حاكي از عدم موفقيت دولت انگليس براي سوق دادن افكار عمومي اين كشور به سمت اتحاديه اروپا بود بگونه اي كه آنها از عضويت كشورشان در اتحاديه ابراز نارضايتي شديد مي كنند .

اين امر تا حدي شدت يافت كه " بلر " در سخنراني پايان دوره رياست انگليس خاطرنشان كرد : " رسانه ها نقش مهمي در ناكامي لندن در مدت زمان رياستش داشتند . "

انگليس در خصوص مسائل امنيتي نيز نتوانست گام چندان مهمي بر دارد . تنها توافقي كه در اين زمينه حاصل شد رد و بدل كردن اطلاعات جمع آوري شده از مكالمه هاي تلفني و نامه هاي الكترونيكي (ايميل) بود.

" خوزه مانوئل باروسو " رئيس كميسيون اتحاديه اروپا پس از تصويب بودجه هفت ساله اتحاديه خاطرنشان كرد : " تصويب بودجه اتحاديه اروپا موفقت چشمگيري براي تمامي اعضا خواهد بود ."

اكنون با پايان يافتن روزهاي رياست انگليس بر اتحاديه اروپا به زودي شاهد تحويل اين پست به مقامات اتريشي خواهيم بود . بي شك اتريش نيز در براي دوره شش ماهه آتي برنامه هايي را در دستور كار قرار داده است .

برخي اخبار و گزارشها حاكي از آن است كه اتريش از مدتها پيش رايزني هاي لازم را براي انجام برنامه هاي مورد نظر خود در راستاي تحقق اهداف اتحاديه اروپا آغاز كرده است.