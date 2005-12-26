  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۵ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷

كاهش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال(2)

مجتهد: اگر دولت انضباط مالي را خوب رعايت كند نرخ تورم كاهش مي يابد

مجتهد: اگر دولت انضباط مالي را خوب رعايت كند نرخ تورم كاهش مي يابد

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در خصوص اعلام بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال اذعان داشت:خوش بيني بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم به كاهش نرخ رشد نقدينگي، هماهنگي سياستهاي پولي و بانكي و اقدامات موثر براي كاهش بدهي دولت به بانك مركزي بر مي گردد.

احمد مجتهد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهر يكي از عوامل اصلي كاهش نرخ تورم  در كشور را كاهش ميزا ن كسري بودجه عنوان كرد و گفت: با كاهش ميزا ن كسري بودجه نرخ تورم كاهش خواهد يافت.

 

وي عامل دوم در ميزا ن كاهش نرخ تورم در كشور را انتشار اوراق مشاركت ذكر كرد وگفت : با مجوزي كه به بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت داد ه شده ميزا ن زيادي از نقدينگي دركشور جمع آوري شده وصرف كارهاي عمراني مي شود.

 

مجتهد عامل سوم دركاهش ميزان نرخ تورم در كشور را كاهش نرخ كالاهاي وارداتي عنوان كرد .

 

وي افزود :اگرحساب جاري دولت افزايش پيدا كند وهمچنين   دولت انضباط مالي را در كشورخوب رعايت كند نرخ تورم به ميزا ن زيادي كاهش خواهد يافت.

 

مجتهد تورم بالا در كشور را به عنوان يك بيماري دراقتصاد كشور تلقي كرد و گفت :تورم بالا در كشور باعث ايجاد بي ثباتي اقتصادي مي شود.

 

وي تورم بالا را موجب كاهش سرمايه گذاري ذكركرد و گفت :تورم بالا همچنين باعث مي شود فعاليتهايي كه در كشور جنبه غير مولد دارند افزايش پيدا كند.

 

وي به انتظارات مردم در خصوص كاهش نرخ تورم در كشوراشاره كرد وگفت: اگر مردم انتظار داشته باشند كه نرخ تورم در ماه هاي آينده كاهش پيدا كند بنابراين همين موضوع عاملي مي شود درجهت كاهش نر خ تورم دركشور.

 

وي در ادامه به كاهش نرخ بهره تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد وگفت :ممكن است كاهش نرخ بهره از لحاظ دستوري در كشور اجرايي شود اما بدون توجه به نرخ تورم در كشور اثار نامطلوبي  خواهد داشت.        

کد مطلب 270161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها