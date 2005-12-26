مجتهد: اگر دولت انضباط مالي را خوب رعايت كند نرخ تورم كاهش مي يابد

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در خصوص اعلام بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال اذعان داشت:خوش بيني بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم به كاهش نرخ رشد نقدينگي، هماهنگي سياستهاي پولي و بانكي و اقدامات موثر براي كاهش بدهي دولت به بانك مركزي بر مي گردد.