مجتهد: اگر دولت انضباط مالي را خوب رعايت كند نرخ تورم كاهش مي يابد

احمد مجتهد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهر يكي از عوامل اصلي كاهش نرخ تورم در كشور را كاهش ميزا ن كسري بودجه عنوان كرد و گفت: با كاهش ميزا ن كسري بودجه نرخ تورم كاهش خواهد يافت.
وي عامل دوم در ميزا ن كاهش نرخ تورم در كشور را انتشار اوراق مشاركت ذكر كرد وگفت : با مجوزي كه به بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت داد ه شده ميزا ن زيادي از نقدينگي دركشور جمع آوري شده وصرف كارهاي عمراني مي شود.
مجتهد عامل سوم دركاهش ميزان نرخ تورم در كشور را كاهش نرخ كالاهاي وارداتي عنوان كرد .
وي افزود :اگرحساب جاري دولت افزايش پيدا كند وهمچنين دولت انضباط مالي را در كشورخوب رعايت كند نرخ تورم به ميزا ن زيادي كاهش خواهد يافت.
مجتهد تورم بالا در كشور را به عنوان يك بيماري دراقتصاد كشور تلقي كرد و گفت :تورم بالا در كشور باعث ايجاد بي ثباتي اقتصادي مي شود.
وي تورم بالا را موجب كاهش سرمايه گذاري ذكركرد و گفت :تورم بالا همچنين باعث مي شود فعاليتهايي كه در كشور جنبه غير مولد دارند افزايش پيدا كند.
وي به انتظارات مردم در خصوص كاهش نرخ تورم در كشوراشاره كرد وگفت: اگر مردم انتظار داشته باشند كه نرخ تورم در ماه هاي آينده كاهش پيدا كند بنابراين همين موضوع عاملي مي شود درجهت كاهش نر خ تورم دركشور.
وي در ادامه به كاهش نرخ بهره تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد وگفت :ممكن است كاهش نرخ بهره از لحاظ دستوري در كشور اجرايي شود اما بدون توجه به نرخ تورم در كشور اثار نامطلوبي خواهد داشت.
