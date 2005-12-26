بسياري از مشكلات كنوني از عدم تعامل ادارات و دستگاههاي مختلف با يكديگر ناشي مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج؛ احمد ضيايي در اولين شوراي اداري خود با مديران شهرستان كرج گفت : براي ساختن زير ساخت ها در كشورهمه بايد تلاش كنند و هر مشكل تا حد امكان پيش از آنكه در سطح ملي مطرح شود بايد در شهرها حل و فصل شود.

وي تصريح كرد: كمبود اختيارات، اجازه گرفتن از مركز، هماهنگي با اداره كل و ... بهانه خوبي براي كندي روند خدمات نيست و اگر اداره اي اختياري در سطح شهرستان ندارد، دستگاه اجرايي آن اداره بهتراست بسته شود.

فرماندار كرج در ادامه بر بالا بودن پتانسيل دستگاههاي اجرايي كرج تاكيد كرد و گفت: مديران بايد از اين ظرفيت استفاده كنند و مشكلاتي را كه مربوط به منطقه است و ربطي به مسائل ملي كشور ندارد در خود شهرستان حل و فصل نمايند.

وي با اشاره به شرايط ويژه شهرستان كرج اظهار داشت : مديران اين شهر متولي دو ميليون انسان هستند و بايد به حيطه اختيارات خود اشراف كامل داشته باشند و اگر اختيارات آنها محدود است با متوليان استاني رايزني كنند و اختيارات لازم را بگيرند ؛ زيرا اختيارات مديران يك شهر دو ميليون نفري بايد در شان آنان باشد.

معاون استاندار تهران ادامه داد : فرمانداري كرج نيز در اين راه مديران شهرستان را ياري خواهد كرد ، زيرا مدير به همان اندازه كه مسئوليت دارد، بايد اختيار نيز داشته باشد

فرماندار كرج خاطر نشان كرد: مديران كارها را به نحوي پيگيري كنند كه گويا آخرين فرصت براي انجام آن كار است و اجازه ندهند كارهاي مردم به دلايلي كه براي آنها روشن نيست به تعويق بيفتد.

معاون استاندار تهران با تاكيد براينكه مديران بايد به گونه اي كار كنند كه گويا در شرايط اضطرار هستند گفت: اگر مديران در اين شرايط كار كنند به طور قطع با توان بيشتري به كار خواهند پرداخت و كارها به سرعت به سامان مي رسند.

ضيايي با انتقاد از برخورد دكوري و مهمان گونه با شوراي اداري يادآور شد : شوراي اداري قانوني ترين و وزين ترين دستگاه اجرايي كل كشور است و اساسي ترين تصميمات هر شهرستان بايد در اين شورا مطرح شود تا قوت و قدرت بيشتري براي اجرا داشته باشد.

فرماندار جديد در پايان خواستار اجراي مصوبه هاي قانوني در بخش هاي مختلف شهرستان كرج شد و گفت: جاي سئوال و پيگيري دارد كه برچه اساسي سه صورتجلسه در خصوص يك مشكل يا منطقه تنظيم شده است كه حتي يك بند هم آن هم اجرايي نشده است .