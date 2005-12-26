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۵ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۲۹

/ اختصاصي "مهر" /

غلظت آلاينده ها افزايش مي يابد

غلظت آلاينده ها افزايش مي يابد

ميزان پايين بارش هاي جوي علت اصلي عدم ورود سيستم هاي باران زاي مديترانه اي به ايران است و همين مسئله منجر به افزايش غلظت آلاينده ها مي شود.

محبوبه خوشكام رئيس اداره كنترل كيفيت داده هاي سازمان هواشناسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت : وجود يك جو پايدار از پيامدهاي منفي عدم ورود سيستم هاي باران زا به كشور است و اين امر منجر به افزايش 2 تا 3 برابر غلظت آلاينده ها مي شود.

وي از بارش 46/58 ميليمتري نزولات جوي در 3 ماهه پاييز امسال خبر داد و افزود : اين ميزان در مقايسه با شاخص بلند مدت يعني ميزان نرمال 75/69 ميليمتر، كاهش قابل توجهي نشان مي دهد و پس از گذشت 9 ماه از سال ، تنها 62 درصد از ميزان نرمال بارش را داشته ايم.

خوشكام ادامه داد : همچنين در 3 ماهه پاييز امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته با كاهش بارندگي مواجه بوديم ، در حالي كه ميانگين بارش در 3 ماهه پائيز سال گذشته 78/13 ميليمتر بود ، اين وضعيت در سال جاري 38 درصد كاهش داشت.

کد مطلب 270176

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