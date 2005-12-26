وضعيت فاضلاب كرج بايد بررسي شود

نوذر حق شناس به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در كرج گفت: كانالهاي فاضلاب سطح شهرستان كرج بايد مورد بررسي كارشناسي قرار گيرند تا آنهايي كه قابليت باز سازي و استفاده ندارند پر شوند و چنانچه امكان بهره برداري از آن وجود دارد ،مورد استفاده قرار گيرند .

وي افزود : كانالهاي روباز شهر از ديگر معضلات اين بخش هستند كه علاوه بر آلودگي ميكروبي و بوي تعفن ، منظره زننده اي در شهر ايجاد كرده اند .

حق شناس خاطرنشان كرد : از سوي ديگر پيشرفت سيستم فيزيكي فاضلاب شهر كم است و معلوم نيست اين سيستم چه زماني كل شهرستان و فاضلابهاي آن را پوشش خواهد داد .

رئيس اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان كرج ياد آور شد: در بازديد از محل تصفيه خانه و هدايت فاضلاب در منطقه ماهدشت نيز معلوم شد ، مشاور طرح هيچ فكري براي پساب فاضلاب نكرده است .

حق شناس تصريح كرد : پساب فاضلاب پس از طي مراحلي ، آماده استفاده براي امور كشاورزي است كه اين مسئله به خصوص در بحرانهاي كم آبي بسيار كمك كننده است .

وي گفت : در مجموع وضعيت تصفيه خانه فاضلاب ، ساماندهي آن و هدايت فاضلاب به مقصد تعيين شده در كرج اميدوار كننده نيست .

حق شناس حل مسائل ياد شده را در گرو تعامل و همدلي سازمانها ي مرتبط و استفاده از نظرات كارشناسي دانست .

گفتني است :در كار ساماندهي ، هدايت و استفاده از فاضلاب ، ادارات جهادكشاورزي ، محيط زيست ، امور آب ، شركت آب و فاضلاب و شهرداريهاي مناطق دخيل هستند .