عربستان سعودي به عراق نيرو اعزام نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،" امير خالد بن سلطان " معاون وزير دفاع عربستان سعودي در گفتگو با روزنامه عربستاني "عكاظ" ضمن اعلام اين مطلب افزود : با توافقاتي كه با مقامات عراقي صورت گرفته است ، درحال حاضر مصلحت نيست كه عربستان و كشورهاي همسايه اقدام به اعزام نيروي نظامي به عراق نمايند .

وي با اشاره به اينكه اين موضع حتي به نفع عراقي ها نيست كه نيروهاي سعودي به عراق اعزام شوند، اظهارداشت: ما درمورد اين موضوع هيچ تصميمي نمي گيريم مگر اينكه سازمان ملل متحد قطعنامه اي صادر كند.

عربستان سعودي كه ازهمان ابتدا مشاركت درجنگ با عراق را دركنار نيروهاي آمريكايي رد كرده بود، با اتخاذ اين موضعگيري نشان داد كه هنوزنسبت به تحولات كنوني درعراق پس از سرنگوني حكومت صدام نگران است .