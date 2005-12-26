"سنگ ،كاغذ ،قيچي" هفته آينده كليد مي خورد



سعيد سهيلي - فيلمساز

سعيد سهيلي، كارگردان سينماي ايران، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد شروع فيلم جديدش گفت : درحال حاضر مشغول پيش توليد كار جديدم به نام "سنگ ، كاغذ ، قيچي" هستم كه اثري اجتماعي است.

وي در ادامه افزود : داستان فيلم در باره آدمهاي دوران دفاع مقدس است كه اينك در دوران معاصر و شرايط جديد زندگي مي كنند و سعي كرده ام سوژه نويي براي ساخت فيلم انتخاب كنم.

سازنده " تارا و تب توت فرنگي " تصريح كرد : فيلم به لحاظ ساختار، چندان به كارهاي قبلي ام نزديك نيست، ولي از لحاظ اينكه به شرايط آدمهاي پس از جنگ مي پردازد، به فضاي فيلم " مردي از جنس بلور " نزديك است و تلاش مي كنم كار متفاوت و پخته تري نسبت به كار قبلي ام ارائه كنم .

حميد اعتباريان تهيه كننده فيلم نيز در باره زمان شروع فيلمبرداري گفت : كار در هفته آينده كليد خواهد خورد و تا به حال حضور اين عوامل در فيلم قطعي شده است. نويسنده و كارگردان : سعيد سهيلي ، مدير فيلمبرداري :عليرضا زرين دست ،طراح صحنه :آتوسا قلم فرسايي، طراح گريم : رضا راد منش ، صدابردار : محمود سماك باشي ، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز : مصطفي احمدي، مدير توليد : حسن نجم، تدوين : حسن ايوبي، بازيگران : امين حيايي، جمشيد هاشم پور ، انديشه فولاد وند، شهرام حقيقت دوست.