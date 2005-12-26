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۵ دی ۱۳۸۴، ۹:۵۵

سهيد سهيلي در گفتگو با مهر:

"سنگ ،كاغذ ،قيچي" هفته آينده كليد مي خورد

"سنگ ،كاغذ ،قيچي" هفته آينده كليد مي خورد

"سنگ، كاغذ، قيچي" در باره آدمهاي دوران دفاع مقدس است كه اينك در دوران معاصر و شرايط جديد زندگي مي كنند.

 
سعيد سهيلي - فيلمساز

سعيد سهيلي، كارگردان سينماي ايران، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد شروع فيلم جديدش گفت : درحال حاضر مشغول پيش توليد كار جديدم  به نام "سنگ ، كاغذ ، قيچي" هستم كه اثري اجتماعي است.

وي در ادامه افزود : داستان فيلم در باره آدمهاي دوران دفاع مقدس است كه اينك در دوران معاصر و شرايط جديد زندگي مي كنند و سعي كرده ام سوژه نويي براي ساخت فيلم انتخاب كنم.

سازنده " تارا و تب توت فرنگي " تصريح كرد : فيلم به لحاظ ساختار، چندان به كارهاي قبلي ام نزديك نيست، ولي از لحاظ اينكه به شرايط آدمهاي پس از جنگ مي پردازد، به فضاي فيلم " مردي از جنس بلور " نزديك است و تلاش مي كنم كار متفاوت و پخته تري نسبت به كار قبلي ام ارائه كنم .

حميد اعتباريان تهيه كننده فيلم نيز در باره زمان شروع فيلمبرداري گفت : كار در هفته آينده كليد خواهد خورد و تا به حال حضور اين عوامل در فيلم قطعي شده است. نويسنده و كارگردان : سعيد سهيلي ، مدير فيلمبرداري :عليرضا زرين دست ،طراح صحنه :آتوسا قلم فرسايي، طراح گريم : رضا راد منش ، صدابردار : محمود سماك باشي ، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز : مصطفي احمدي، مدير توليد : حسن نجم، تدوين : حسن ايوبي، بازيگران : امين حيايي، جمشيد هاشم پور ، انديشه فولاد وند، شهرام حقيقت دوست.

 

کد مطلب 270191

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