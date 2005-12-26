پانزده وزير مشكلات چهارمحال و بختياري را بررسي كردند

مرتضي تمدن در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : در اين جلسات مسائل مربوط به اولويت بندي هاي سفر رئيس جمهور به چهارمحال و بختياري با حضور مسئولان محلي در نهاد رياست جمهوري مورد بررسي قرار گرفت.

وي سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني و توليدي را از جمله تصميمات جلسات روز گذشته عنوان كرد و افزود : گروه هاي مردمي به صورت خودجوش سامان يافته اند و مقدمات لازم براي استقبالي به يادماندني از دكتر احمدي نژاد آغاز شده و اطلاع رساني كافي در مورد اين سفر نيز صورت مي گيرد.

مرتضي تمدن نماينده شهركرد در ادامه گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" توسعه اقتصادي چهارمحال و بختياري را اولويت اساسي اين استان دانست و گفت : توسعه و حمايت از كشاورزي و صنايع جنبي آن و اتصال به جاده هاي اصلي كشور و بين المللي از جمله مسائلي است كه باعث پيش رفت چشمگير چهارمحال و بختياري خواهد شد

وي افزود: با توجه به اينكه در چهارمحال و بختياري بيش از 150 هزار هكتار براي توسعه باغات وجود دارد اين استان مي تواند به قطب صادرات بادام تبديل شود به گونه اي كه شانه به شانه رفسنجان در توليد پسته به پيش برود.

تمدن با اشاره به 11 ميليارد مترمكعب آب معدني موجود در چهارمحال و همچنين استعداد اين استان براي پرورش ماهي هاي سرد آبي، اظهارداشت: در سفرهاي روساي جمهور قبلي به اين استان بيشترين تكيه به كمك هاي دولتي بوده است، اما ظاهرا در سفر احمدي نژاد قرار است كمك هاي دولتي براي فعال شدن خود مردم در بخش خصوصي باشد كه اين كار پيشرفت فوق العاده اي را در استان به وجود خواهد آورد.