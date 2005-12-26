تفريغ بودجه 83 قبل از بررسي لايحه بودجه 85 ارائه مي شود

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي ديوان محاسبات،گزارش تفريغ بودجه سال 83 كل كشور احتمالا قبل از طرح بودجه سال 1385 كل كشور در مجلس به اتمام رسيده و گزارش آن به اطلاع نمايندگان محترم خواهد رسيد.

دكتر رحيمي رييس ديوان محاسبات در اين جلسه خاطرنشان كرد كه سعي شده است تفريغ بودجه سال 83 متفاوت تر از سالهاي قبل تهيه شود بدين صورت كه بموازات بررسي حكم و موضوع هر تبصره نظر هيات عمومي ديوان محاسبات در مورد درست يا نادرست بودن محل مصرف بودجه ، زائد بر اعتبار مصوب هزينه نكردن ، نتايج حاصل از عملكرد دستگاهها با توجه به سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نظام ، اثر بخش بودن اجزا يا بندها يا هر يك از تبصره هاي قانون بودجه سال 1383 كل كشور بررسي و پس از رسيدگي منظم اعلام و طي گزارش تفريغ بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

رحيمي نتيجه تدبير و تلاش در ديوان محاسبات را در قريب به يكسال فعاليت شبانه روزي مطلوب و خوب ارزيابي كرده و از برگشت 1500 ميليارد تومان به خزانه كشور در راستاي پاسداري از بيت المال خبر داد كه چندين برابر وجوه بازگشتي در بيست و پنج سال اخير مي باشد .

وي تخلفات دولت در سالهاي گذشته را رو به تزايد و با فراواني بيشتر در برخي از دستگاهها اعلان و روند نزولي تخلفات مالي را در دولت جديد پيش بيني نموده است.