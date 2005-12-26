رقابت برترين قصه گويان ايران در اصفهان آغاز شد

به گزارش مهر ، كودكان شركت كننده در اين جشنواره از صبح روز چهارم دي ماه پاي نقل قصه گوي كهن ايراني از زبان اين قصه گويان برتر كانون و شركت كنندگان آزاد در اين رقابت نشستند.
بر اين اساس صبح روز نخست پنج قصه با عنوان " پايان كار رستم " ،" مليكا" ،" آسيا ب دستي سحر اميز" ، " موش و مار " و " سنگ گناهكار " براي بچه هاي اصفهاني در سالن مجتمع فرهنگي هنري كوثر اين شهر واقع در خيابان جي باز گو شد.
در ادامه نيز قصه گويان شركت كننده در اين رقابت به بيان قصه هاي خود با عنوان هاي " رنگين كمان " ، " خرگوش يك چشم " ، " قدم يازدهم " ،" جشن تولد ماهي كوچولو " ، " دهقان و مار " ،" باب ريش دراز و بي بي دامن بلند " و " يه گل بهار نمي شه " پرداختند.
" شيرين و فرهاد " ، " صفر كله گنده " ، " طوطي و بازرگان " ، " كودك آسماني " و " كوه به كوه نمي رسد" عنوان قصه هايي است كه در روز دوم جشنواره كودكان را با ادبيات و فرهنگ غني و ماندگار ايران زمين آشنا مي سازد.
به گزارش مهر ، در همين روز " آي قصه ، قصه ، قصه " ، " تبر" ،" صبحانه گنجشك " ، " مردي كه شهرش را گم كرده بود "، " چه اشتباهي " ،" ماجراي مرغ ماهيخوار و ماهي كوچولو " و " سه بچه خوك كوچولو" از ديگر قصه هايي است كه توسط شركت كنندگان در اين رقابت نقل خواهد شد.
همچنين در بخش شعرخواني نيز پنج مربي كانون بعدازظهر روز چهارم دي ماه درسالن سازمان مديريت و برنامه ريزي اصفهان با يكديگر به رقاتب پرداختند و 20 شركت كننده ديگر نيز در زمينه توانايي و آگاهي هاي شعر ي خود در روز پنجم دي ماه با يكديگر رقابت مي كنند.
قصه گويان شركت كننده در جشنواره كه از 24 استان به اصفهان سفر كرده اند ، قصه هاي خود را در مجتمع فرهنگي كانون واقع در پل فلزي نيز براي تعداد ديگري از كودكان و نوجوانان اصفهاني طي سه روز تكرار مي كنند.
اين جشنواره صبح ها ساعت 30/8 تا 12 و بعدازظهر ها 30/14 تا 18 تا هفتم دي ماه پذيراي كودكان اصفهاني است .
نظر شما