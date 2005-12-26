زائران خانه خدا 40 درصد افزايش داشته است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دكتر فؤاد عبدالسلام فارسي وزير حج عربستان سعودي گفت: به منظور اسكان زائران خدمات ويژه اي براي آنها در نظر گرفته ايم تا آنها براي اسكان مشكل چنداني نداشته باشند.

بر اين اساس پادشاه عربستان بيانيه اي صادر كرده است تا هر كشوري به ازاي هر يكهزار نفر بتواند يك نفر را به اين سفر زيارتي بفرستد تا از ازدحام جمعيت به ويژه در پل جمرات جلوگيري كند و همچنين مانع بروز خطرات احتمالي شود؛ اگر چه به منظور جلوگيري از شلوغي در اين پل اقدامات و تدابيري انديشيده شده است.

به گزارش خبرگزاري اسلامي(اباء) امسال هندوستان نسبت به سال گذشته 47 هزار زائر بيشتر به حج مي فرستد، پاكستان تعداد 150 هزار زائر كه نسبت به سال گذشته 15 درصد افزايش داشته است، بنگلادش سال گذشته مجاز به فرستادن 45 هزار زائر بود كه امسال به 60 هزار نفر رسيد و اندونزي كه پرجمعيت ترين كشور مسلمان است مجاز شده تا امسال 205 هزار نفر را راهي اين سفر زيارتي كند.

عبدالسلام تصريح كرد: هر روز زائران زيادي از فرودگاه هاي جده و مدينه وارد خاك عربستان مي شوند تا با ديگر زائران مناسك حج را به جا آورند.

وي گفت: زائراني كه با اتومبيل به عربستان آمدند بيش از 10 هزار نفر بودند كه از كشورهاي سوريه، اردن، فلسطين و ديگر كشورها آمده اند؛ زائراني كه از بندر جده با كشتي آمده اند نيز حدود 7 هزار نفر هستند كه از كشورهايي چون سودان و مصر به اين كشور سفر كرده اند .

عبدالسلام افزود: به منظور ارائه خدمات به زائران خانه خدا روزانه بيش از 2 ميليون ظرف آب زمزم از طريق 20 كاميون مخصوص حمل آب از مكه به مدينه مي فرستيم تا زائران از آب آشاميدني استفاده كنند.

علاوه بر اين بيش از 300 آمبولانس و بيش از 20 مركز كمك رساني به زائران فعال شده اند، اين اقدامات در كنار مسائل ديني و ارشادي است كه از طريق برنامه هاي تلويزيوني و راديويي و لوحهاي فشرده به اين گروه ارائه مي شود.